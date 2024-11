Audi A5 reforçado com linha Business para empresas

A Audi enriquece a gama do novíssimo A5 com uma nova linha de acabamento dirigida aos clientes empresariais.

Proposta como berlina ou carrinha, a versão Business equipa o bloco a gasolina TFSI de 2.0 litros com 150 cv e 280 Nm, assim como o micro híbrido TDI de 2.0 litros com 204 cv e 400 Nm.

O novo sistema MHEV Plus, baseado num sistema eléctrico de 48 volts, apoia o motor turbodiesel na redução das emissões de dióxido de carbono, ao mesmo tempo que reforça o seu desempenho.

Qualquer uma das soluções motrizes está combinada com uma caixa automática S tronic de sete relações a passar potência e binário às rodas dianteiras.

Ambos os modelos incluem pintura metalizada de origem, assim como jantes em liga leve de 18 polegadas e vidros traseiros escurecidos.

Somam-se ainda bancos aquecidos com formato desportivo e câmara traseira enquanto na tecnologia pode contar-se com cruise control adaptativo, assistente de estacionamento e MMI Experience Plus.

Todos estes elementos reforçam os equipamentos de série como o Audi Virtual Cockpit Plus, sistema de navegação, Audi Drive Select, e alerta de saída da faixa de rodagem.

Versão Potência / Binário Preço A5 TFSI S tronic 'Business' 150 cv / 280 Nm Desde 43.990 euros A5 Avant TFSI S tronic 'Business' 150 cv / 280 Nm Desde 45.490 euros A5 TDI S tronic MHEV Plus 'Business' 204 cv + 24 cv / 400 Nm Desde 53.490 euros A5 Avant TDI S tronic MHEV Plus 'Business' 204 cv + 24 cv / 400 Nm Desde 54.990 euros

