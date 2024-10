Pouco mais de três passados sobre a estreia, já estão definidos os preços e abertas as reservas para o novíssimo Audi A5 nas variantes Avant e berlina, sem esquecer a linha desportiva S.

Audi A5 já abriu encomendas; saiba quanto custa

As duas propostas reassumem o dinamismo imprimido no A4 de que descendem, reforçadas por uma nova concepção do habitáculo para ganhar o maior espaço a bordo.

Para esta safra, a marca dos quatro anéis estreia a Premium Platform Combustion, uma plataforma multi-energia capaz de acomodar sistemas motrizes puramente a gasolina mas também opções electrificadas.

Térmicos e micro híbridos

A Audi já tinha explicado a reconfiguração da sua gama mas nunca é demais repetir: os 100% eléctricos foram rebaptizados com números pares, sendo os ímpares para as soluções térmicas.

"Eliminado" que está o antecessor, o novo modelo é proposto como A5 e S5 nas variantes berlina e carrinha Avant com ou sem electrificação parcial do sistema motriz.

O novo sistema MHEV Plus, baseado num sistema eléctrico de 48 volts, apoia o motor de combustão na redução das emissões de dióxido de carbono, ao mesmo tempo que reforça o seu desempenho.

A entrada na gama faz-se com o bloco TFSI de 2.0 litros de 150 cv e 280 Nm, passados às rodas dianteiras através duma caixa automática S tronic de sete relações.

A mesma transmissão equipa as versões diesel 2.0 TDI micro híbridas de 204 cv e 400 Nm, divididas pela tracção dianteira e integral, a que se somam 24 cv e 230 Nm nas acelerações.

O topo de gama é assumido pelo Audi S5 com tecnologia mild hybrid de 48 volts, mas com o bloco V6 TFSI de 3.0 litros a passar 367 cv e 550 Nm às quatro rodas através da caixa S tronic .

Versão Potência / Binário Preço A5 TFSI S tronic 150 cv / 280 Nm Desde 46.051 euros A5 Avant TFSI S tronic 150 cv / 280 Nm Desde 48.000 euros A5 TDI S tronic MHEV Plus 204 cv + 24 cv / 400 Nm Desde 56.850 euros A5 Avant TDI S tronic MHEV Plus 204 cv + 24 cv / 400 Nm Desde 58.800 euros A5 TDI quattro S tronic MHEV Plus 204 cv + 24 cv / 400 Nm Desde 60.350 euros A5 Avant TDI quattro S tronic MHEV Plus 204 cv + 24 cv / 400 Nm Desde 62.300 euros S5 TFSI quattro S tronic MHEV Plus 367 cv + 24 cv / 550 Nm Desde 94.300 euros S5 Avant TFSI quattro S tronic MHEV Plus 367 cv + 24 cv / 550 Nm Desde 96.251 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?