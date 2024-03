Audi A3 renova-se e ganha inédito Allstreet para fora do alcatrão

Já pode conhecer a reestilização do Audi A3 nas variantes berlina e Sportback, com as pequenas mudanças estéticas a darem ao compacto um visual mais vigoroso.

Novidade absoluta é o Audi A3 Allstreet, marcado pelos três centímetros a mais na distância ao solo para enfrentar a selva urbana e aceitar o convite para algumas "saídas" fora do alcatrão.

As duas primeiras variantes, a gasolina e a gasóleo, deverão chegar ao mercado nacional em Maio mas os preços ainda não estão definidos.

Outras versões serão progressivamente lançadas ao longo deste ano, com o híbrido plug-in a juntar-se à gama antes do último dia de 2024.

Evolução visual discreta

Há semanas que se esperava pelo lançamento do renovado Audi A3 mas a espera valeu a pena, mesmo se as mudanças estéticas são menos nítidas do que se poderia esperar.

A grelha Singleframe, agora sem moldura, é um pouco mais larga, e os "piscas" e as luzes diurnas têm funções de iluminação diferentes.

O divisor dianteiro, a ligar as entradas de ar laterais, faz com que o compacto pareça mais baixo do que realmente é, enquanto atrás o pára-choques ganhou um difusor redesenhado.

Há ainda elementos exteriores inspirados nos desportivos RS, a darem um vigor bem mais dinâmico ao equipamento opcional S line.



A compor o conjunto por fora estão as novas cores metalizadas District Green, Ascari Blue e Progressive Red, a que se soma a inédita Daytona Gray baça, e jantes em liga leve de 17 a 19 polegadas.

Desenho interior revisto

A bordo, a evolução estética é mais contida, com o desenho do habitáculo a não sofrer grandes alterações, mesmo se alguns elementos foram revistos.

A consola central foi redesenhada, assim como selector de marchas e as saídas de ar no tabliê, complementadas com novas aplicações decorativas em tecido.

O ecrã multimédia táctil de 10,1 polegadas, mais ergonómico, está alinhado com o painel de instrumentação Virtual Cockpit.

Os equipamentos opcionais incluem o MMI Navigation Plus, juntamente com o portefólio Audi Connect e o acesso à loja de aplicações.

As aplicações seleccionadas são instaladas no sistema de infoentretenimento sem que seja necessário utilizar o telemóvel.

A equipar as novas propostas está um conjunto de sistemas de segurança e apoios à condução evoluídos, como o cruise control adaptativo com assistente activo de faixa de rodagem, a prevenção de colisões.

Na cidade, o sistema Park Assist com Park Assist Plus ajuda o condutor nas manobras mais apertadas, a que se somam o alerta de mudança de faixa com aviso de saída, e o assistente de tráfego cruzado na traseira.

Allstreet para a selva urbana

Com um visual bem mais dinâmico do que a berlina e o Sportback está o inédito Allstreet, na linha dos A4 e A6 propostos nas variantes Allroad.



A nova versão ganha um visual mais musculado com elementos estilísticos que realçam o seu lado mais aventureiro, como a grelha Singleframe em favo de mel pintada a preto baço.

Está igualmente montada numa posição mais elevada do que no A3 Sportback, alinhando o crossover à imagem dos modelos da família Q.

As três ranhuras à frente e atrás, que são exclusivas desta proposta, reforçam a sua apetência para o "todo o terreno".

À frente, as ranhuras estão integradas no divisor, ao estilo de uma placa de protecção enquanto atrás o difusor integrado no pára-choques dá ao conjunto um visual bem mais robusto.

E, mesmo se a altura ao solo foi elevada em três centímetros, à conta da sobrelevação da suspensão e ao maior diâmetro das rodas, não se esteja à espera que consiga escalar uma montanha.

Os arcos das rodas alargados realçam as jantes de 17 polegadas de série, que são uma polegada mais largas do que as que equipam de origem o hatchback.

Gasolina ou diesel?

A primeira fase de lançamento do renovado Audi A3 será feita com o mild hybrid 35 TFSI, equipado com o bloco a gasolina de 1.5 litros e quatro cilindros com 150 cv de potência.

Originalmente será proposto com uma transmissão automática S tronic de sete relações, a que se seguirá mais tarde a opção manual de seis velocidades.

A acompanhá-lo está a variante 35 TDI com um bloco turbodiesel de 150 cv alinhado com a mesma caixa S tronic.

Seguir-se-ão outras variantes a gasolina e a gasóleo, esperando-se uma versão híbrida plug-in mais no final deste ano.

A abertura das encomendas está prevista para o segundo trimestre, não tendo sido revelados os preços para cada uma das variantes.

