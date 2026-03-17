Audi A2 está de regresso à estrada... em modo e-tron!

O Audi A2 está quase a regressar às estradas europeias após um "abandono" de 20 anos mas agora dentro da linha e-tron 100% eléctrica da marca dos quatro anéis.

E não deixa de causar alguma surpresa que a imagem de perfil do futuro compacto urbano, a estrear neste Outono, aponte para uma ligação muito próxima daquele "mini" monovolume lançado em 1999.

Tendo como base a mesma plataforma MEB do Cupra Born e do Volkswagen ID.3, deverá situar-se entre os 4,25 e os 4,30 metros de comprimento, contra menos de 1,6 metros de altura e pouco mais de 1,8 metros de largura.

A dar entrada à gama do futuro Audi A2 e-tron poderá estar uma bateria de 58 kWh a alimentar um motor de 190 cv para 450 quilómetros eléctricos, podendo ainda equipar o acumulador de 79 kW para chegar aos 600 quilómetros de autonomia.

Em contraponto ao regresso deste citadino em modo eléctrico está o abandono confirmado do Audi A8, substituído ainda este ano pelo SUV Q9, que se assumirá como o topo da gama da insígnia germânica.

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