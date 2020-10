Aubameyang já comprou a última obra de arte da Mansory

Custa qualquer coisa como 600 mil euros e Pierre-Emerick Aubameyang é já um dos felizes proprietários da última obra de arte da Mansory.

Em abono da verdade, o 4XX Siracusa Spider que a preparadora germânica criou a partir do Ferrari 488 Spider tem tudo a ver com os gostos do avançado do Arsenal.

Exuberante quanto baste pelas suas linhas radicais, são as jantes de liga leve pintadas a dourado que mais se destacam no super carro.

Ora, para um fanático por automóveis exclusivos como é Aubameyang, conhecido pela excelente "garagem" que guarda em Londres, gastar 600 mil euros quase que não é nada de especial.

Claro que não é apenas a nível estético que estão as principais diferenças do Mansory 4XX Siracusa Spider em relação ao Ferrari 488 Spider lançado.

A preparadora alemã pegou nos 670 cv de potência originais debitados pelo bloco V8 de 3.9 litros, e "puxou-os" até aos 780 cv.

Claro que, por mais habituado que o ponta de lança da equipa arsenalista esteja a pisar no acelerador de um super carro, não deixará de sentir um arrepio na espinha ao ver o 4XX Siracusa Spider disparar em 2,9 segundos dos 0 aos 100 km/hora.

Certo é que os 340 km/hora de velocidade máxima anunciados para este "foguete" está perfeitamente de acordo com a rapidez que Aubameyang revela no campo com uma bola nos pés.

Em resumo, é apenas mais um Ferrari a juntar à colecção do internacional do Gabão, onde já estão quatro Lamborghini – dois Urus, um Huracán Spyder e um Aventador – e um Ferrari LaFerrari.

