Atletas não ganharam para o susto: condutor invade partida de badminton

Não é todos os dias que quase se apanha um susto de morte quando se disputa uma partida de badminton; que o digam os atletas presentes quando um SUV entrou disparado no pavilhão para logo sai com uma violenta guinada à direita.

O insólito aconteceu há cerca de duas semanas na cidade chinesa de Changsa e, apesar da aparente violência do acidente, não houve feridos a registar.

A espectacular sequência que foi filmada pelo circuito interno de televisão do espaço desportiva rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?