Um Opel Corsa da última geração bloqueia o acesso a uma quinta. O que faz o agricultor? Pega num empilhador e atira-o para o meio da estrada!

A situação surrealista aconteceu na última semana no Reino Unido, com o dono do carro a tentar evitar os intentos furiosos do condutor.

Foi em vão e, mesmo assim, ainda foi golpeado pelas lâminas do empilhador. "Felizmente, era o meu carro de cortesia", explicou mais tarde o proprietário do citadino.

