Atenção: Preços dos combustíveis vão registar maior subida desde Janeiro

aumento de preços foi explicado quase na totalidade pelo aumento de impostos e taxas, que as gasolineiras decidiram incorporar nos preços, mesmo antes de o Governo ter publicado as portarias que atualizam a taxa de carbono e o aumento da incorporação de biocombustíveis.



Desde o início deste ano, o preço da gasolina simples 95 desvalorizou 17%, enquanto que o do gasóleo perdeu 19%.



Nas últimas semanas, os preços têm conhecido ligeiras recuperações, após quase dois meses de desvalorizações e subidas muito ténues. Estas novas subidas coincidem com a reabertura gradual da economia, com o uso do automóvel privado e dos transportes públicos a aumentar. A partir da próxima segunda-feira, Portugal entra na segunda semana da segunda fase de desconfinamento decretada pelo Governo.





Atestar o depósito em Portugal ficará mais caro a partir da próxima segunda-feira, dia 25 de Maio, com os preços da gasolina e do gasóleo com margem para registarem a maior subida desde o início deste ano.De acordo com os cálculos do "Negócios", o preço da gasolina simples 95 deverá sofrer um aumento de 3 cêntimos para os 1,291 euros por litro. No caso do gasóleo simples, a subida será ligeiramente superior (+3,7 cêntimos) para os 1,176 euros por litro. A confirmar-se, estes serão os maiores aumentos semanais desde a semana iniciada a 6 de janeiro deste ano.Nessa altura, esse