Atenção ao telemóvel quando conduz: GNR e PSP apertam vigilância

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), assim como a PSP e a GNR, reforçam a presença na estrada a partir desta terça-feira para vigiar o uso indevido do telemóvel ao volante.

A campanha de prevenção Ao Volante, o Telemóvel Pode Esperar, que decorrerá até segunda-feira, será acompanhada de várias acções de fiscalização e de sensibilização junto dos automobilistas.

Organizada pela ANSR, dentro do Plano Nacional de Fiscalização (PNF) 2024, visa alertar os condutores para as consequências negativas do uso indevido do dispositivo.

Até ao início da próxima semana, poder-se-á contar com várias acções de sensibilização da ANSR no continente e ilhas, e operações de fiscalização realizadas pela GNR e PSP.

Como principais alvos estão as estradas com elevado fluxo rodoviário, para contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adopção de comportamentos mais seguros pelos condutores.

Segundo o comunicado da ANSR, a acção de prevenção acontece a partir das 14h00 desta terça-feira na Rua Francisco Salgado Zenha, na Guarda.

Segue-se no dia seguinte uma outra operação, a partir das 08h00, na rotunda "Móveis Torres" em Castelo Branco.

Na quinta-feira, a acção terá lugar, desde as 14h00, na Rua de Santa Iria em Vila Real, e na sexta-feira, às 08h00, no parque de descanso da A4 em Quintanilha,

A campanha termina na segunda-feira, com a última acção a acontecer, às 16h00, na Avenida São Lourenço da Barrosa em Portimão.

Esta é a décima das 12 campanhas de sensibilização e fiscalização planeadas para este ano no âmbito do PNF de 2024; até ao final do ano serão realizadas mais duas campanhas em Novembro e Dezembro.

Inseridas nos planos nacionais de fiscalização, estas acções realizam-se anualmente desde 2020, com temáticas definidas com base nas recomendações europeias estabelecidas para cada um dos anos.

