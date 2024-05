Atenção ao telemóvel: PSP e GNR reforçam vigilância esta semana

A PSP e a GNR vão reforçar as operações de fiscalização a partir desta terça-feira como forma de alertarem os condutores para os riscos do uso do telemóvel ao volante.

A campanha de segurança rodoviária Ao Volante o Telemóvel Pode Esperar decorre até à próxima segunda-feira, acompanhada de acções de sensibilização no continente e nas regiões autónomas.

A iniciativa conjunta da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e daquelas duas forças de autoridade insere-se no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2024.

As operações de sensibilização e de fiscalização irão incidir, em especial, nas vias e acessos com elevado fluxo rodoviário.

» 07 Maio » 09h30 » I.C. 2, Km 33,4 – Lisboa;

» 08 Maio » 15h00 » Rua Coronel Armando da Silva Maçanita – Portimão;

» 09 Maio » 08h00 » A2 – Área de Serviço de Almodôvar (Norte/Sul) – Almodôvar;

» 10 Maio » 10h00 » Avenida Lino de Carvalho – Évora;

» 13 Maio » 14h00 » E.N. 18, Km 171,1 – Portalegre.

A campanha Ao Volante o Telemóvel Pode Esperar tem como objectivo alertar os condutores para as consequências negativas, e mesmo fatais, do uso indevido do telemóvel durante a condução.

Quinta de 12 campanhas de fiscalização planeadas para 2024, a acção tem como objectivo alertar os condutores para as consequências negativas do uso indevido do telemóvel durante a condução.

