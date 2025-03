Atenção à velocidade: Operação 'Viajar sem Pressa' da ANSR arranca terça-feira

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a PSP e a GNR lançam terça-feira a campanha Viajar sem Pressa, operação que visa alertar para os riscos da condução em excesso de velocidade.

Inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2025, a operação decorre até à próxima segunda-feira.

Na nota emitida esta segunda-feira, as autoridades lembram que o excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes nas estradas, responsável por mais de 60% das infracções registadas.

Terceira das 11 campanhas mensais de sensibilização e fiscalização planeadas para 2025, à semelhança o ano passado o PNF tem como temas campanhas de sensibilização e de fiscalização sobre velocidade, álcool, acessórios de segurança, telemóvel e veículos de duas rodas a motor.

No âmbito da campanha, a ANSR realizará acções de sensibilização em todo o país, enquanto as operações de fiscalização, "com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário", ficam a cargo da PSP e da GNR.

18/03 » 07h00 » Estrada Nacional 13 – Mindelo – Vila do Conde;

19/03 » 09h00 » Estrada Nacional 12 (junto ao n.º 11124 – sentido Matosinhos) – Porto;

20/03 » 08h00 » Estrada Nacional 10, Km 12 – Seixal;

21/03 » 14h00 » Estrada Nacional 10 – Muxito – Amora;

24/03 » 07h00 » Estrada Nacional 118, Km 18 (sentido Porto Alto) – Alcochete.

