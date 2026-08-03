Atenção à velocidade: GNR reforça fiscalização até domingo

Se esta segunda-feira nota mais a presença de patrulhas da GNR na estrada, há uma boa razão para tal: até domingo, serão por elas fiscalizadas as vias com maior sinistralidade e incumprimento dos limites de velocidade.

A campanha RoadPol – Velocidade incide, sobretudo, nos itinerários principais (IP), complementares (IC) e auto-estradas, podendo ainda marcar presença em "pontos negros" situados dentro de localidades na área de intervenção daquela autoridade.

Recorde-se que, no ano passado, foram controlados mais de 20,5 milhões de veículos e registados "mais de 94 mil excessos de velocidade", referiu a GNR em comunicado divulgado pela agência Lusa.

A operação visa "a promoção da segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas", estando ela a decorrer "no âmbito da Rede Europeia de Polícias de Trânsito (RoadPol)".

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