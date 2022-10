Depois do Polestar 2, a marca sino-escandinava revelou esta quinta-feira a sua entrada no mundo dos SUV coupé eléctricos com o novíssimo Polestar 3.

Até 610 km de autonomia: Polestar 3 já tem preços e está aberto às encomendas

Marcado por uma estética atípica face à concorrência mais directa, tem na autonomia até 610 quilómetros um dos principais pontos de interesse.

Linhas depuradas

O tamanho e as linhas depuradas do Polestar 3 prometem lutar contra a indiferença por onde quer que passe.

Afinal, são 4,90 metros de comprimento, tendo como base a plataforma SPA2 em que também será montado o novo Volvo EX90.

A largura chega aos 1,97 metros, que sobe para 2,12 com os retrovisores laterais abertos, e a altura chega aos 1,61 metros.

A distância ao solo chega aos 20 centímetros, com os 2,99 metros de distância entre eixos a assegurar uma boa habitabilidade para os cinco ocupantes.

A nível estético, distingue-se pelo capô ladeado pelos faróis LED, e pelas luzes diurnas com aquela tecnologia em forma de T.

A área frontal é ocupada por um painel Smart Zone que abriga os sensores e os radares do SUV, com o capô mergulhante a integrar uma pequena asa.



Atrás, os farolins são ligados por uma faixa luminosa horizontal, saltando à vista, quando visto de perfil, a asa sobre a bagageira no final do tejadilho panorâmico.

As duas bagageiras apresentam 32 litros de capacidade à frente, e 490 litros atrás.

As jantes em liga leve são de 21 polegadas, sendo dada a opção de um jogo de 22 polegadas.

Os discos de travão perfurados à frente, de 400 mm, são da Brembo com pinças de quatro pistões.

Atrás estão discos ventilados de 390 mm com pinças de pistão único.



Ainda de série é a suspensão adaptativa, com molas pneumáticas de câmara dupla e amortecedores ZF com controlo electrónico.

O sistema de suspensão está concebido para se adaptar às características do piso a cada dois milissegundos.

Interior sustentável

O interior, pragmático quanto baste, utiliza materiais sustentáveis como a MicroTech, que elevam a estética e o tacto próprio de um carro premium.

O tabliê, à semelhança do Polestar 2, é dominado pelo ecrã táctil multimédia de 14,5 polegadas com uma interface projectada pela Google.



Atrás do volante está um pequeno painel de instrumentos digital com as informações necessárias de condução.

Em termos tecnológicos, o Polestar 3 é o primeiro automóvel da marca a incluir um processador central NVIDIA Drive com software da Volvo Cars.

Concebido como o "cérebro" da inteligência artificial, esta plataforma será capaz de processar os dados obtidos através dos sensores e câmaras do automóvel.

Através dela, são actuados os sistemas de segurança e assistência ao condutor sempre que as situações rodoviárias assim o exijam.

São cinco radares, cinco câmaras externas e doze sensores ultra-sónicos que ajudam a suportar várias das suas características de segurança avançada.



Dentro do habitáculo, duas câmaras para monitorizar o estado do condutor fazem a estreia da tecnologia de rastreio ocular da Smart Eye num Polestar.

Ambas são capazes de monitorizar os olhos do condutor e enviarem mensagens de aviso ou de som.

São mesmo capazes de activar a função de paragem de emergência ao detectar a distracção ou sonolência do condutor.

A marca propõe no Polestar 3 a condução autónoma com o uso de um sensor LiDAR.

Integrado no Pilot Pack, estará disponível para pedidos feitos a partir do segundo trimestre de 2023.

Esta opção adiciona, além da configuração básica, o sensor LiDAR, uma unidade de controlo adicional, três câmaras e quatro sensores ultra-sónicos.



Até 517 cv de potência

O Polestar 3 é proposto, nesta fase de lançamento, com dois motores eléctricos a darem tracção às quatro rodas, e dois níveis de potência.

A entrada na gama faz-se com a versão de 360 kW (489 cv) e 840 Nm, potência capaz de lançar o SUV coupé em cinco segundos dos zero aos 100 km/hora.

Se equipado com o pacote Performance, o poder de ambos os propulsores eléctricos é elevado aos 380 kW (517 cv) e 910 Nm.

A aceleração até aos 100 km/hora faz-se em 4,7 segundos com a velocidade máxima de ambas as propostas a fixar-se nos 210 km/hora.

Números muito positivos para um modelo que pesa cerca de 2.600 quilos e com um coeficiente aerodinâmico de Cx 0,29.



O one-pedal drive ajustável está também incluído, bem como a função de vectorização eléctrica de binário de dupla embraiagem (TVDC).

O Polestar 3 permite ainda desactivar o motor traseiro para economizar em determinadas circunstâncias, embora não tenham sido indicados os consumos.

A bateria de 111 kWh oferece, na versão padrão, uma autonomia até 610 quilómetros, que desce para os 560 se equipado com o pacote Performance.

O carregamento de dez a 80% da capacidade da bateria, em corrente contínua a 250 kW, cumpre-se em 30 minutos.

Em corrente alternada a 11 kW, no entanto, é necessária uma espera nunca inferior a 11 horas.

O Polestar 3 Long Range Dual Motor pode ser já encomendado no portal da marca a partir de 94.900 euros.

A versão com o pacote Performance custa mais 6.600 euros, com as primeiras entregas de qualquer variante a acontecerem no último trimestre de 2023.

