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Até 6 de Abril: PSP arranca operação 'Páscoa em Segurança'

10.41h
 
 
Até 6 de Abril: PSP arranca operação 'Páscoa em Segurança'

A Polícia de Segurança Pública (PSP) inicia esta sexta-feira a operação Polícia Sempre Presente: Páscoa em Segurança 2026 focada na segurança rodoviária e no reforço da visibilidade nos grandes centros urbanos.

No período pascal, a PSP irá promover acções junto da população mais idosa e tem preparado um plano de contingência para agilizar o controlo de segurança nos aeroportos.

No âmbito da operação, que decorre até 6 de Abril em todo o território nacional, a PSP irá realizar acções de visibilidade preventiva, a par da fiscalização de comportamentos de risco com especial incidência nas principais causas da sinistralidade.

Recorde-se que operação que decorreu o ano passado, a força policial registou 1.424 acidentes na sua área de responsabilidade, dos quais resultaram 22 feridos graves e 413 feridos ligeiros.

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TEMAS:

Polícia de Segurança PúblicaPSPPáscoa
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