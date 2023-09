Até 517 cv e 610 km de autonomia: Polestar 3 apresentado em Portugal

Quase um ano passado sobre a estreia oficial, o Polestar 3 foi esta semana apresentado no Porto e em Cascais à imprensa.

Primeiro SUV coupé da marca sino-sueca, ao vivo percebem-se bem as linhas depuradas que prometem lutar contra a indiferença por onde quer que passe.

Essa ideia está bem patente no perfil aerodinâmico, associadas aos elementos-chave de um verdadeiro veículo utilitário desportivo.

"O Polestar 3 tem um enorme potencial em Portugal, onde os SUV conquistam cada vez mais condutores", sublinhou Miguel Pinto, director-geral da subsidiária nacional na apresentação em Cascais.

"A autonomia, a estética, o conforto e o desempenho do nosso automóvel elevam a fasquia no segmento e vão colocá-lo como referência na nova era eléctrica".

Equipado com dois motores, a entrada na gama faz-se com a versão de 360 kW (489 cv) e 840 Nm. Estes valores permitem "lançar" o SUV coupé em cinco segundos dos zero aos 100 km/hora.

Com o pacote Performance, o poder de ambos os propulsores é elevado aos 380 kW (517 cv) e 910 Nm.

A aceleração até aos 100 km/hora faz-se em 4,7 segundos com a velocidade máxima de ambas as propostas a fixar-se nos 210 km/hora.



Números muito positivos para um modelo que pesa cerca de 2.600 quilos e com um coeficiente aerodinâmico de Cx 0,29.

Já com 350 exemplares do Polestar 2 entregues, Miguel Pinto considera este número importante "ao definir a ambição da nossa marca".

Ao Aquela Máquina, o responsável acredita num sucesso semelhante, se não superior, para o SUV coupé.

Mesmo assim, ainda só foram registadas 20 encomendas nacionais desde a abertura mundial das pré-reservas em Outubro do ano passado.



Todavia, com a apresentação nacional do modelo no Porto e em Cascais esta semana, é crível que esse número venha a acelerar nos próximos meses.

Com uma autonomia até 610 quilómetros, graças a uma bateria de 111 kWh, o Polestar 3 Long Range Dual Motor arranca nos 94.900 euros.

Já a versão Long Range Dual Motor com o pacote Performance começa nos 101.500 euros, mas a autonomia cai para os 560 quilómetros.

As entregas dos primeiros exemplares estão previstas para o segundo trimestre do próximo ano.

