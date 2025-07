Até 490 km eléctricos: Peugeot E-3008 e E-5008 Dual Motor 325 já têm reservas abertas

Eram as variantes que faltavam para completar as gamas dos Peugeot E-3008 e Peugeot E-5008: ambos os SUV assumem as variantes Dual Motor com 240 kW (326 cv) e 509 Nm eléctricos passados às quatro rodas.

Face a tal poder na estrada, o primeiro exemplo acelera dos zero aos 100 km/h em apenas seis segundos, subindo meia décima de segundo no segundo caso, recuperando dos 80 aos 120 km/hora em 3,8 e quatro segundos respectivamente.

Já com preços definidos e as reservas abertas, ambos assumem uma bateria de 73 kWh para uma autonomia até 490 quilómetros no SUV coupé e até 470 quilómetros no SUV, sendo recarregável em 30 minutos de 20 a 80% a 160 kW DC

Preços definidos

Os Peugeot E-3008 e Peugeot E-5008 Dual Motor 325 no acabamento Launch Edition nesta primeira fase de lançamento englobam o equipamento de série da versão topo de gama GT.

Pintura bicolor com tejadilho em preto contrastante, faróis LED Pixel, porta da bagageira eléctrica, e sistema de infoentretenimento conectado i-Connect Advanced são algumas das valências propostas.

De base no E-3008 pode ainda contar-se com jantes em liga leve de 20 polegadas, estofos em Alcantara, pacote 360° Vision & Drive Assist Plus, tejadilho panorâmico e sistema Hi-Fi Focal com dez altifalantes.

O E-5008 Dual Motor 325 cv soma ainda o Drive Assist Plus 2.0 para a condução semi-autónoma, detecção de tráfego traseiro, o pacote Sunroof composto pelo tejadilho com controlo de sombra interior por impulso, e o Clean Cabin com sensor de partículas.

O Peugeot E-3008 Dual Motor 325 na versão Launch Edition arranca nos 57.700 euros enquanto o E-5008 Dual Motor 325 começa nos 59.700 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?