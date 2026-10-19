Até 320 km eléctricos: VW ID. Cross com bateria de 37 kWh já tem preços

O ID. Cross assume-se com um verdadeiro trunfo da Volkswagen para tornar a electromobilidade mais acessível.
Iniciadas que foram as encomendas para o SUV compacto equipado com a bateria NMC de 52 kWh, é agora a vez da versão equipada com o acumulador LFP de 37 kWh anunciar a abertura das reservas.
Os preços já estão definidos, com os primeiros exemplares com potências de 116 e 135 cv a chegarem aos concessionários nacionais antes do final do ano.
Com uma autonomia a bater nos 320 quilómetros, é possível recarregá-la de dez a 80% em 23 minutos a uns máximos 88 kW DC ou até 11 kW AC.
Definido por uma estética apelativa por fora e por dentro, a entrada na gama faz-se com o acabamento Trend, com os níveis de equipamento Life e Style a acrescentarem funcionalidades de conforto e tecnologia.
Consoante o nível de equipamento, o SUV compacto assume tecnologias habitualmente reservadas a segmentos superiores.
Entre elas contam-se o opcional Connected Travel Assist, bem como o sistema de som Harman Kardon, o tecto de abrir panorâmico, e os bancos com regulação eléctrica e função de massagem.
Recorde-se que as encomendas já estavam abertas para as edições especiais de lançamento F1rst e F1rst+ equipadas com a bateria de 52 kWh.
|Versão
|Potência / Binário
|Bateria
|Autonomia
|Preço
|Trend
|85 kW (116 cv) / 267 Nm
|LFP 37 kWh
|Até 324 km
|Desde 27.925 euros
|Life
|99 kW (135 cv) / 267 Nm
|LFP 37 kWh
|Até 312 km
|Desde 31.820 euros
|Style
|99 kW (135 cv) / 267 Nm
|LFP 37 kWh
|Até 309 km
|Desde 35.150 euros
|F1rst
|155 kW (211 cv) / 290 Nm
|NMC 52 kWh
|Até 427 km
|Desde 29.230 euros
|F1rst+
|155 kW (211 cv) / 290 Nm
|NMC 52 kWh
|Até 422 km
|Desde 33.200 euros
Texto: P.R.S.
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