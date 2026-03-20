Ataque total : Stellantis leva oito marcas e mais de 60 modelos a Paris

A Stellantis é um dos primeiros grupos automóveis a confirmar a presença no salão de Paris em Outubro, e será em plena força que o fará com mais de 60 modelos distribuídos por oito das marcas que agrupa.

Protótipos inovadores e desportivos ultra potentes focados na electromobilidade farão parte da apresentação mas a grande ofensiva está mesmo no segmento dos compactos urbanos "baratos" para um público-alvo mais alargado.

Esperam-se, por isso, as melhores propostas das francesas Peugeot, Citroën e DS Automobiles, sem esquecer a alemã Opel e as italianas Fiat, Alfa Romeo e Lancia, com a parceira Leapmotor a ter igualmente uma presença de relevo.

Lancia Gamma em estreia

Entre os dias 12 e 18 de Outubro em que irá decorrer o salão automóvel de Paris, a Stellantis tem prevista a estreia mundial do Lancia Gamma, apoiado em solução motrizes híbridas e eléctricas como acontece com a actual gama Ypsilon.

Em estreia europeia está o Leapmotor B03, devidamente acompanhado pelos B03X e B05 que têm lançamento previsto no Velho Continente no segundo semestre deste ano.

A marca do leão irá pautar a presença no evento francês com novos concept cars alinhados com o Peugeot 9X8 que compete no Mundial de Resistência, sem esquecer o novo Peugeot E-208 GTi e os renovados Peugeot 308 e 408.

Também a Alfa Romeo irá expor a actual gama constituída pelos Junior, Tonale, Giulia e Stelvio, a que se junta o deslumbrante 33 Stradale com exemplo da excelência italiana enraizada no design e no desempenho.

DS Nº7 "explica" luxo eléctrico

O DS Nº7 será a estrela da DS Automobiles, acompanhado dos DS Nº4 e DS Nº8, mas a curiosidade está numa versão exclusiva do DS 3, enquanto a Citroën irá expor toda a gama automóvel tendo o C5 Aircross como protagonista.

Fiat 500, 600, Grande Panda, Tris e Topolino são as apostas da Fiat no salão de Paris, assim como dois novos modelos para o segmento C, que foram antecipados em 2024, e um protótipo exclusivo

Do lado da Opel será o renovado Astra a centrar a atenção dos visitantes, assim como o desportivo Mokka GSE que venceu o Volante de Ouro 2025 na Alemanha.

Texto: P.R.S.

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