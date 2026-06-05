O primeiro contacto com o público aconteceu no ECAR Show, que se realizou em Lisboa em meados de Maio, mas só esta semana foi oficializada a entrada da chinesa Zeekr no mercado nacional num evento privado na capital portuguesa.

Ataque ao 'premium': Zeekr 7GT de 646 cv já pode ser reservado

E nada melhor do que fazê-lo com a estreia do 7GT, uma berlina em forma de shooting brake capaz de acelerar dos zero aos 100 km/hora em 3,3 segundos graças aos 646 cv eléctricos que debita às quatro roda, apoiado numa autonomia até 655 quilómetros.

Com chegada prevista neste Verão aos concessionários nacionais, as reservas para este gran turismo já estão abertas, como já acontece com os actuais Zeekr 001, Zeeker X e Zeekr 7X.

Um Gran Tourer arrojado…

É mais uma insígnia chinesa a disputar o mercado automóvel nacional, mas agora em modo premium sob representação da Salvador Caetano Auto.

Enésima proposta do grupo Geely, que já inclui a Volvo, Smart, Polestar, Lotus e Lynk & Co., sem ignorar os seus modelos em nome próprio, tem no inédito 7GT uma das propostas eléctricas mais arrojadas do momento.

A sua elegância ao primeiro olhar é assumido numa espécie de shooting brake para viagens de longo curso nos 4,82 metros que tem de comprimento por 1,91 de largura e 1,46 de altura.

Ataque ao 'premium': Zeekr 7GT de 646 cv já pode ser reservado

Todavia, apesar do estilo muito desportivo que exibe, oferece o espaço e a versatilidade próprios de um eléctrico apontado à vida familiar moderna.

… apontado às famílias…

A sustentar o Zeekr 7GT está a plataforma SEA, de Sustainable Experience Architecture, em que é construído o SUV 7X com arquitectura de 800 volts, mas duma maneira ainda mais dinâmica ao comportar a nova identidade visual da insígnia chinesa.

Essa ideia está patente nas superfícies nervuradas e no capô musculado, com a dianteira e a traseira a serem distinguidas por amplas barras luminosas onde as ópticas estão alojadas.

O habitáculo assume um visual tão minimalista como justifica a quase ausência de botões físicos, sobressaindo sobre o tabliê um ecrã OLED de 15 polegadas para acolher o sistema de infoentretenimento.

Atrás do volante "esconde-se" um painel de instrumentos de 13 polegadas, podendo ser complementado com um visor head-up com realidade aumentada numa diagonal de 35,5 polegadas no pára-brisas.

Como é já normal nos modelos chineses apontados ao segmento premium, não são esquecidos o tejadilho panorâmico, bancos aquecidos à frente e atrás, e sistema áudio surround com altifalantes integrados nos encostos de cabeça.

… com 655 km eléctricos

O Zeekr 7GT é proposto no nosso país nas variantes Long Range RWD e Privilege AWD, com características técnicas e motrizes em tudo semelhantes às do Zeekr 7X mas com desempenhos bem mais dinâmicos que quase o colam a um super desportivo.

O primeiro exemplo com tracção traseira equipa um propulsor de 310 kW (421 cv) e 440 Nm para um "disparo" dos zero aos 100 km/hora em 5,5 segundos.

Já o segundo exemplar distingue-se pelos dois motores a debitarem 475 kW (646 cv) e 710 Nm às quatro rodas, com os 3,3 segundos que demora a acelerar dos zero aos 100 km/hora a serem próprios dum super desportivo.

A velocidade máxima em ambos está fixada nos 210 km/hora, contando ainda com o apoio de evoluídos sistemas de assistência à condução, assim como suspensão pneumática activa com controlo contínuo de amortecimento (CDC).

Equipados com uma bateria de 100 kWh, o Long Range RWD chega aos 655 quilómetros de autonomia combinada, baixando para os 558 quilómetros no Privilege AWD, recarregáveis de dez a 80% da capacidade da bateria em 16 minutos a 480 kW DC.

Modelo Versão Potência / Binário Bateria Autonomia Preço

Zeekr X Core RWD 200 kW (272 cv) / 343 Nm 49 kWh Até 330 km Desde 37.000 euros Zeekr X Long Range RWD 250 kW (340 cv) / 343 Nm 61 kWh Até 405 km Desde 43.950 euros Zeekr X Privilege AWD 365 kW (496 cv) / 573 Nm 69 kWh Até 415 km Desde 48.950 euros Zeekr 001 Long Range RWD 200 kW (272 cv) / 343 Nm 100 kWh Até 620 km Desde 60.950 euros Zeekr 001 Privilege AWD 400 kW (544 cv) / 686 Nm 100 kWh Até 585 km Desde 72.950 euros Zeekr 001 Sport Edition AWD 400 kW (544 cv) / 686 Nm 100 kWh Até 585 km Desde 74.950 euros Zeekr 7X Long Range RWD 310 kW (421 cv) / 440 Nm 100 kWh Até 615 km Desde 59.950 euros Zeekr 7X Privilege AWD 475 kW (646 cv) / 710 Nm 100 kWh Até 543 km Desde 68.450 euros Zeekr 7GT Long Range RWD 310 kW (421 cv) / 440 Nm 100 kWh Até 655 km Desde 55.450 euros Zeekr 7GT Privilege AWD 475 kW (646 cv) / 710 Nm 100 kWh Até 558 km Desde 61.950 euros

Texto: P.R.S.

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