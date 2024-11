Aston Martin Vantage vitorioso em Spa ganha edição exclusiva

A vitória conseguida pelos Aston Martin Vantage GT3 nas 24 Horas de Spa-Francorchamps foi o que bastava para ser criada uma linha muito especial para a versão de estrada do super desportivo.

Afinal, é o primeiro sucesso da construtora britânica na pista belga desde 1948, sendo também a primeira vez que tal aconteceu para um carro fabricado no Reino Unido em mais de 40 anos.

Esgotadas que estão as garrafas de champanhe para celebrar esta proeza, nada melhor do que criar um Vantage diferente de todos os outros, com o AMV24 Edition limitado a 24 milionários exemplares.

Distinto por fora e por dentro

Exactamente como o vitorioso Aston Martin Vantage GT3, cada um dos 24 AMV24 está decorado com a pintura Podium Green, e realçada pela característica faixa em Lime da Aston Martin Racing.

A bordo é impossível ficar indiferente aos logótipos AMV24 bordados nos encostos de cabeça, bem como as costuras contrastantes no tom AMR Lime, em perfeita ligação com os detalhes exteriores.

Os acabamentos em Gloss Black na parte inferior e superior carro são combinados com jantes Y-Spoke de 21 polegadas pintadas em Satin Black.

As diferenças ficam-se por aqui já que, tanto os pormenores da carroçaria como os do habitáculo são idênticos a todos os modelos da gama, assim como a mecânica, que não sofreu quaisquer afinações.

Motor sem "mexidas"

Sob o capô mantém-se o V8 biturbo original de 4.0 litros, com os seus 665 cv e 800 Nm a levarem o bólide dos zero aos 100 km/hora em 3,5 segundos para uma velocidade de ponta de 325 km/hora.

Como curiosidade, diga-se que é ainda mais potente do que Vantage GT3 que venceu este ano as 24 Horas de Spa-Francorchamps, com a potência a variar entre 500 e 600 cv para um binário máximo de 700 Nm.

A Aston Martin não avança preços para o Vantage AMV24 Edition mas sempre adianta um presente para os 24 felizardos que o comprarem.

Poucas horas antes do arranque da prova de resistência de 2025, serão convidados a tomarem conta do volante do seu bólide para darem umas quantas voltas ao circuito.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?