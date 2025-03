Aston Martin Vanquish Volante: 835 cv para um ''despenteado'' de luxo

Eis "o cabriolé com motor dianteiro mais potente do mundo", sublinha a Aston Martin com orgulho sobre a sua mais recente obra prima.

O novíssimo Vanquish Volante traz drama, potência e velocidade sem precedentes para a categoria ou não estivesse ele equipado com um brutal V12 biturbo para debitar uns delirante 835 cv de potência.

Com uma velocidade de ponta de 344 km/hora, são os 3,4 segundos que demora a cumprir os zero aos 100 km/hora que entusiasmam neste descapotável que chega mesmo a tempo para gozar o Verão.

A data da apresentação também é simbólico: foi há 60 anos que a Aston Martin o Volante ‘Short Chassis’, que foi o primeiro a levar esse sufixo, e há 25 foi lançado no DB7 o primeiro bloco V12 da construtora.

Rápido e potente

Força bruta é o menos que se pode dizer do Vanquish Volante: o descapotável retira 835 cv e 1.000 Nm do V12 biturbo de 5.2 litros que equipa o coupé.

Todo esse poder é passado às rodas traseiras através duma transmissão automática ZF de oito relações com diferencial autoblocante electrónico.

Apesar de contar com mais 95 quilos do que o "irmão", para chegar aos 1.880 quilos, "demora" apenas mais uma décima de segundo para aos 100 km/hora, "cravados" nos 3,4 segundos.

Uma certeza é que o desportivo assume plenamente o seu lugar na estrada como um GT muito musculado, como confirmam os 4,85 metros de comprimento e 2,04 de largura que mede.

Depois, é a enorme grelha aberta à frente a dar um visual muito feroz, bem completado pelas quatro enormes saídas de escape e pelas jantes em liga de leve de 21 polegadas com pneus P Zero da Pirelli.

Atrás delas escondem-se discos travão carbono-cerâmicos com pinças de seis pistões à frente e de quatro atrás, enquanto a suspensão usa amortecedores Bilstein DTX adaptativos segundo o modo de condução.

Um preço inalcançável

Antes de deitar uma olhadela para o interior refira-se os 14 segundos que demora a abrir a capota flexível em andamento, desde que não se ultrapasse os 50 km/hora, para depois fechar em 16 segundos.

Com a Aston Martin a prometer uma insonorização acústica digna do coupé, é dele que deriva o painel de instrumentos de 10,25 polegadas, "desalinhado" com o ecrã multimédia com a mesma diagonal.

Inúmeros botões decoram o volante e a consola central para activar a climatização, o sistema áudio e os modos de condução ou mesmo as configurações do ESP.

A activação ou desactivação de determinados sistemas de assistência, como a manutenção de faixa, têm direito a botões dedicados a essas funções.

Os bancos Sport Plus aquecidos são de série, sendo dada à escolha assentos em fibra de carbono, com a capacidade da bagageira a variar entre 187 e 219 litros, dependendo se a capota está ou não recolhida.

A lista de opções é longa e sempre a somar na factura: embora não tenham sido avançados valores para o Aston Martin Vanquish Volante, o seu preço nunca deverá ficar abaixo dos 400 mil euros.

