Aston Martin Vanquish renasce pelas mãos de Ian Callum

O Aston Martin Vanquish está de regresso à estrada, mas agora numa edição limitada a 25 exemplares. E não, não será pelas mãos do construtor britânico mas antes pela casa de design criada por Ian Callum, o estilista original do coupé, quando saiu da Aston Martin.

Aston Martin Callum Vanquish 25 by R-Reforged: assim se chama o projecto saído da parceria entre o designer e a R-Reforged.

Revelado o protótipo ao mundo há nove meses, o modelo de produção deverá entrar em Setembro na linha de montagem, com várias mudanças em relação ao projecto original.

Comparado com o coupé construído entre 2001 e 2007, o Aston Martin Callum Vanquish 25 by R-Reforged compreende mais de 350 alterações ao nível de interiores, chassis e motor.

"É um GT mais prático e pertinente para o uso diário", explicou Ian Callum quando o concept car foi apresentado em 2019. A experiência de condução foi substancialmente melhorada com o ajustamento preciso dos amortecedores Bilstein.

A altura ao solo foi reduzida em 10 mm e as vias foram alargadas em 60 mm, para maior agilidade e controlo do desportivo, reforçados por novas barras estabilizadores e pneus Michelin Pilot Sport específicos.

Em termos de estilo, um olhar mais atento percebe as mudanças subtis feitas por Ian Callum no pára-choques dianteiro, com uma grelha inferior e as entradas de ar laterais de maior dimensão.

O pára-choques traseiro também foi actualizado, enquanto os faróis e os farolins foram rejuvenescidos com tecnologia LED, sem esquecer o novo sistema de admissão em carbono e de escape.

E, à escolha do cliente estão um número infinito de cores para pintar a carroçaria, e três jogos de jantes em liga leve de 20 polegadas.

O requinte prossegue no interior, com um sumptuoso acabamento em pele da Bridge of Weir Leather Company.

O relógio de bolso removível, da Bremont, domina toda a consola, agora com detalhes em cromado escuro escovado ou polido.

E, para maior distinção, o coupé GT é acompanhado por jogo de malas Mulberry, projectadas para caber na parte detrás do habitáculo.

A impulsionar o Aston Martin Callum Vanquish 25 by R-Reforged está um bloco V12 de 5.9 litros recomposto, com o compartimento do motor a receber detalhes em carbono e couro.

Os 588 cv debitados, mais 61 do que a versão original, podem ser passados ao solo através de uma caixa de velocidades automática, manual ou semi-automática.

Não foram adiantados preços para o exclusivo desportivo nem a data em que chegará às mãos dos clientes

