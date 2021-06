Aston Martin Valkyrie mais radical "foge" para as redes sociais

Estará a Aston Martin a preparar uma versão ainda mais radical do Valkyrie? Tudo indica que sim, segundo a fotografia "pilhada" pela Jalopnik do portal da marca britânica.

A página foi marcada como "confidencial" mas ficou aberta ao público por um curto período de tempo antes de ser removida.

A imagem exibe não apenas um Valkyrie mais diabólico do que o modelo original mas ainda mais radical do que o AMR Pro de competição apresentado há três anos.

E que mudanças aerodinâmicas são propostas neste modelo? À partida, uma asa traseira mais alta, a que se junta uma barbatana de tubarão sobre a tampa do motor.

Os guarda-lamas dianteiros também foram revistos, exibindo uma estrutura mais "quadrada" e maior do que o resto da carroçaria, e os espelhos laterais são fixos.

O divisor dianteiro, em fibra de carbono, é mais inclinado e projectado para a frente a partir do centro, enquanto as rodas, do tipo turbofan, completam a transformação.

Sem surpresa, responsáveis da Aston Martin recusaram-se a comentar as alterações introduzidas no hiper carro.

Fica, assim, por saber o que a insígnia britânica planeia com este Valkyrie, não sendo de descartar uma participação futura no mundo da competição automóvel de resistência.

