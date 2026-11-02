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Aston Martin Valhalla Spider: 1.079 cv híbridos e 350 km/h sem capota

12:43 - 02-11-2026
 
 
Aston Martin Valhalla Spider: 1.079 cv híbridos e 350 km/h sem capotaAston Martin Valhalla Spider: 1.079 cv híbridos e 350 km/h sem capotaAston Martin Valhalla Spider: 1.079 cv híbridos e 350 km/h sem capotaAston Martin Valhalla Spider: 1.079 cv híbridos e 350 km/h sem capotaAston Martin Valhalla Spider: 1.079 cv híbridos e 350 km/h sem capotaAston Martin Valhalla Spider: 1.079 cv híbridos e 350 km/h sem capotaAston Martin Valhalla Spider: 1.079 cv híbridos e 350 km/h sem capotaAston Martin Valhalla Spider: 1.079 cv híbridos e 350 km/h sem capotaAston Martin Valhalla Spider: 1.079 cv híbridos e 350 km/h sem capotaAston Martin Valhalla Spider: 1.079 cv híbridos e 350 km/h sem capotaAston Martin Valhalla Spider: 1.079 cv híbridos e 350 km/h sem capotaAston Martin Valhalla Spider: 1.079 cv híbridos e 350 km/h sem capotaAston Martin Valhalla Spider: 1.079 cv híbridos e 350 km/h sem capotaAston Martin Valhalla Spider: 1.079 cv híbridos e 350 km/h sem capotaAston Martin Valhalla Spider: 1.079 cv híbridos e 350 km/h sem capotaAston Martin Valhalla Spider: 1.079 cv híbridos e 350 km/h sem capotaAston Martin Valhalla Spider: 1.079 cv híbridos e 350 km/h sem capotaAston Martin Valhalla Spider: 1.079 cv híbridos e 350 km/h sem capotaAston Martin Valhalla Spider: 1.079 cv híbridos e 350 km/h sem capota
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Aston Martin Valhalla Spider: 1.079 cv híbridos e 350 km/h sem capota

O Aston Martin Valhalla deita "fora" a capota para transformar-se num fabuloso Spider descapotável quase dois anos após a estreia oficial do modelo original.

Aston Martin Valhalla Spider: 1.079 cv híbridos e 350 km/h sem capota

O hiper híbrido mantém o mesmo V8 biturbo do original, aliado a três propulsores eléctricos e uma caixa automática de oito relações, para debitar uns estrondosos 1.079 cv e 1.100 Nm com vectorização de binário.

Este Spider não mantém apenas o fantástico desempenho da versão coupé mas também promete uma eficiência equivalente graças a algumas adaptações específicas.

Capota em carbono como opção

A capota removível em lona só o deixa rolar a uns máximos 200 km/hora, é certo, mas sempre é dada a opção de equipá-lo com um tecto rígido em fibra de carbono para chegar aos máximos 350 km/hora.

Mas nem sequer é preciso recolocar o tejadilho para alcançar essa marca: o Valhalla Spider também pode chegar a essa velocidade totalmente descoberto, com os zero aos 100 km/hora a fazerem-se em 2,5 segundos.

Os ocupantes são protegidos do vento a tais velocidades por um deflector específico desenvolvido pela Aston Martin para desviar o fluxo de ar por cima do habitáculo, ao mesmo tempo que garante a refrigeração do motor.

A Aston Martin introduziu a bordo os novos bancos Touring em fibra de carbono, mas manteve as características portas com abertura elíptica, embora o mecanismo de abertura tenha sido adaptado a este Valhalla Spider.

Força descendente ajustada

A ausência do tejadilho fixo alterou, evidentemente, os fluxos de ar em redor do hiper desportivo, o que obrigou a Aston Martin a adaptar os softwares que gerem a aerodinâmica activa e o controlo de estabilidade.

Elementos móveis à frente e atrás, como no Valhalla coupé, permitem ajustar continuamente a força descendente, sendo capaz de ultrapassar os 600 quilos no conjunto com o tecto coupé instalado.

O monocasco em fibra de carbono também é mantido, assim como a suspensão equipada com amortecedores adaptativos Bilstein, e os discos de travão carbono-cerâmicos.

Segundo a insígnia britânica, o peso em vazio chega aos 1.680 quilos, desde que sejam escolhidas determinadas opções para reduzir o peso.

Infelizmente, o que não se sabe é o preço deste Aston Martin Valhalla Spider antes das devidas personalizações.

Também não avança se a produção do hiper descapotável híbrido será limitada a um número determinado de exemplares, ficando apenas esclarecido que as primeiras entregas acontecem no Outono de 2027.

Texto: P.R.S.

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