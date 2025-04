Aston Martin Valhalla nos testes finais; produção arranca no Verão

Com o Valhalla prestes a subir à linha de montagem para começar a ser entregue ainda em 2025, a Aston Martin fala do hiper desportivo duma forma mais clara, agora que os testes dinâmicos estão perto da sua conclusão.

A construtora britânica avançou com novas imagens que ilustram os ajustes finais nos ensaios que está a concretizar em estrada no Reino Unido e no circuito Applus IDIADA nos arredores de Barcelona.

Que não se preocupem aqueles que apreciaram as linhas esbeltas do bólide quando foi revelado em 2019 no salão automóvel de Genebra porque nada foi alterado.

Os técnicos focaram-se antes na calibragem da direcção, travões e suspensão, assim como no desempenho aerodinâmico, anunciada que está uma força descendente de 600 quilos a 240 km/hora.

Decoração nada discreta

Para a pista espanhola, o Valhalla surge decorado num Podium Green associado à pintura Lime Green, ladeado por um "irmão" gémeo pintado em Verdant Jade e combinado com o tom Valkyrie Gold.

Em terras britânicas, o bólide em teste ganhou uma decoração em Satin Scintilla Silver, que apenas torna o hiper desportivo ligeiramente mais discreto.

O uso massivo da fibra de carbono para aliviá-lo do peso em excesso, aliado a travões carbono-cerâmicos, diferencial autoblocante electrónico e suspensão hidráulica, faz deste hiper carro um verdadeiro "foguete".

Sob o capô está um V8 biturbo de 4.0 litros desenvolvido pela AMG, associado a dois motores eléctricos no eixo dianteiro e a outro traseiro integrado na transmissão automática de dupla embraiagem com oito velocidades.

A "solo", o motor térmico debita 828 cv e 857 Nm, que depois são elevados a uns combinados 1.079 cv e 1.100 Nm com a actuação conjunta dos três propulsores eléctricos.

Não espanta, por isso, que demore "apenas" 2,5 segundos a arrancar dos zero aos 100 km/hora para uma velocidade de ponta tabelada nos 350 km/hora.

O uso massivo da fibra de carbono para aliviá-lo do peso em excesso, aliado a travões carbono-cerâmicos, diferencial autoblocante electrónico e suspensão hidráulica, faz dele um verdadeiro "foguete".

Limitado a 999 exemplares, com cada um a ter um preço de partida perto dos 900 mil euros, o Valhalla pode ser menos exclusivo do que o Valkyrie mas não perde o estatuto dum desportivo de fazer crescer água na boca.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?