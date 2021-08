Aston Martin mostra novo Valkyrie descapotável

A Aston Martin vai levar ao Concours d'Elegance de Pebble Beach um novo super carro com que a marca irá estender as suas credenciais em termos de desempenho.

Trata-se do novo roadster inspirado nas linhas do Valkyrie, de que já se conhece uma imagem relativamente nítido do bólide.

O super descapotável, que será apresentado a 12 de Agosto, é esteticamente em tudo semelhante ao coupé. Tirando a imagem fugidia agora revelada, mais nenhumas informações foram adiantadas.

Recorde-se que o Aston Martin Valkyrie original tem montado um bloco V12 atmosférico de 6.5 litros com 1.014 cv e 740 Nm.

A "auxiliar" aquela potência e binário está um sistema híbrido que oferece mais 162 cv e 280 Nm.

A soma de ambas as motorizações dá uns estonteantes 1.176 cv e 900 Nm, o que lhe permite cumprir os zero aos 100 km/hora bem abaixo dos três segundos.

Ao lado do Aston Martin Valkyrie em Pebble Beach estarão ainda os vários modelos que a construtora britânica tem no seu portefólio.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?