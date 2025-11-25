 Pesquisa
Aston Martin inaugura boutique de luxo na marina de Cascais

15:37 - 25-11-2025
 
 
Há uma nova boutique automóvel a decorar a marina de Cascais: inaugurada no final da semana passada, dá a conhecer todo o universo que rodeia a Aston Martin.

O espaço reflecte o conceito de showroom da insígnia britânica nos seus 200 metros quadrados, onde os clientes terão acesso a um conjunto completo de serviços exclusivos da marca.

A receber os visitantes estão dois dos modelos mais "populares" da construtora, a darem ideias para um amplo leque de personalizações, com as especificações mais exclusivas a serem feitas sob medida através do Q by Aston Martin.

No exterior, uma área dedicada a ensaios convida os visitantes a experimentarem, em primeira mão, as capacidades dinâmicas dos modelos da construtora.

"Portugal tornou-se um dos mercados em mais rápido crescimento para a Aston Martin na Europa", explica Andreas Bareis, director executivo de vendas globais, para a abertura da nova boutique.

Uma justificação apoiada na liderança nacional da marca no segmento de veículos de luxo e alto desempenho, onde pontificam modelos como os Vanquish, DB12 e Vantage em formato coupé ou descapotável.

Em conjunto com "as nossas instalações em Lisboa e no Porto, continuaremos a oferecer um serviço de primeira classe aos nossos clientes", conclui Miguel Costa, director geral da Aston Martin Lisboa.

