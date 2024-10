Se é um fã incondicional de James Bond, não poderá perder a oportunidade de conseguir o especialíssimo DB12 Goldfinger Edition com que a Aston Martin está a celebrar os 60 anos da sua estreia no cinema.

Aston Martin DB12 Goldfinger: tributo a 007 com ouro de 18 quilates

Afinal, foi com um DB5 que a insígnia britânica se transfigurou, aquando da sua estreia em 007 contra Goldfinger a 17 de Setembro de 1964.

Limitado a 60 exemplares, tantos como os anos a que a construtora de Gaydon está ligada à saga cinematográfica, cada unidade foi preparada ao pormenor sob os auspícios do departamento Q.

Primeiro detalhe a reter? O abuso do prateado Silver Birch por fora, como já acontecia no DB5 original, com as jantes de 21 polegadas a exibirem o mesmo tom.

O tratamento diamantado da prata é complementado pelas pinças de travão em preto, com os estribos laterais a receberem os primeiros toques em dourado.

A coroar esta obra de arte está o símbolo Q em cromado brilhante, a confirmar que este DB12 recebeu retoques verdadeiramente especiais e muito exclusivos.

Luxo dourado

Pois são as incrustações em ouro de 18 quilates a comandar a decoração a bordo, com vários elementos inspirados directamente na iconografia da película.

Mas primeiro, um olhar atento ao luxo que os bancos Sports Plus em pele transpiram, com um acabamento canelado replicado dos estofos do DB5.

Este padrão estende-se às inserções nas portas e ao forro do tejadilho, assim como nas placas das soleiras a sublinhar o 60.º aniversário de 007 contra Goldfinger.

O banho a ouro salta à vista nos elementos da consola central, como no botão de ignição, no punho do selector de marchas e restantes controlos giratórios.

Mais subtis são as fibras em dourado nos revestimentos que cobrem os painéis das portas, assim como do tabliê mas sempre num ambiente particularmente sóbrio.

E, para os fãs mais acérrimos do agente secreto com licença para matar, está o Oito de Copas na pala do condutor, numa referência à carta exibida na famosa cena da piscina filmada em Miami.

"Presentes" exclusivos

Cada Aston Martin DB12 Goldfinger Edition é proposto com uma série de "presentes" tão exclusivos como o próprio Gran Tourer.

Além duma capa personalizada para tapar o carro e duma luxuosa caixa para guardar as chaves chaves, a que se soma um modelo Silver Birch Speedform e um excerto em 35 mm da icónica cena de Furka Pass.

Esta selecção de prendas personalizadas será apresentada numa maleta Globe-Trotter que, para além de reproduzir o perfil do DB12, está pintada em Silver Birch com o interior num revestimento axadrezado.

E, para celebrar os 60 anos do filme (e da estreia do DB5 no cinema!), nada como saborear um Champagne Bollinger de 2007 num dos quatro copos exclusivos que são oferecidos

O que não muda é o V8 biturbo de 4.0 litros, com os 680 cv e 800 Nm passados às rodas traseiras por uma caixa automática de oito relações, a levá-lo em 3,6 segundos aos 100 km/hora!

