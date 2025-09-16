Aston Martin celebra 60 anos do Volante com duas edições especiais

Nada como celebrar os 60 anos dos especialíssimos Volante da Aston Martin com duas propostas descapotáveis irrecusáveis personalizadas pela divisão Q.

A assumir toda a exclusividade da insígnia britânica está o Vanquish Volante, animado por um endiabrado V12 de 5.2 litros combinado com uma caixa automática de oito relações para passar 835 cv e 1.000 Nm às rodas traseiras.

Concebido para quem exige emoções máximas sem concessões, os zero aos 100 km/hora são cumpridos em 3,4 segundos para uma velocidade de ponta de 343 km/hora.

Alimentado por um V8 biturbo de 4.0 litros está o DB12 Volante, com a sua configuração 2+2 a redefinir o espírito dum Gran Tourer de alta potência.

Com os 680 cv e 800 Nm passados ao eixo posterior através duma transmissão automática de oito relações, precisa apenas de 3,7 segundos para cumprir a "corrida" dos zero aos 100 km/hora, para uns máximos 325 km/hora.

Herança desportiva

Se estes números já são conhecidos mal saíram os dois descapotáveis, novidade são as especificações exclusivas criadas pela divisão Q a homenagear a herança desportiva da Aston Martin.

Pintados em Q Pentland Green, com um contrastante Q Westminster Green destacado nos capôs, ambos ganham detalhes em bronze anodizado nas grelhas para uma presença na estrada ainda mais definida.

O mesmo tom decora a faixa lateral em alumínio e as jantes de 21 polegadas com as bordas diamantadas, escondendo-se atrás delas as pinças de travão pintadas a preto.

O bom gosto prossegue a bordo num habitáculo revestido em pele tricolor, realçado pelos toques em bronze nos botões, consola central e painéis das portas, com a inscrição "60" a decorar os encostos de cabeça dos bancos desportivos.

Estritamente limitados a 60 exemplares para cada modelo, os Volante Edition 60th Anniversary já podem ser reservados com as primeiras entregas a acontecerem a partir de Outubro.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?