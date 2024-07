Astara revela gama completa (e preços!) da nova marca KGM

O grupo Astara oficializou esta sexta-feira a entrada duma nova marca automóvel no nosso país, com as operações a arrancarem já em Agosto.

Quatro modelos integrados no segmento SUV, com destaque para o Torres EVX, e uma pick-up compõem a gama da sul-coreana KG Mobility (KGM) após a compra da SsangYong pelo grupo KG.

Comum a todos os modelos da insígnia estão sistemas de assistência à condução de última geração, como a velocidade de cruzeiro com manutenção de faixa apoiado na navegação.

Ponta de lança eléctrico

Apontado aos segmentos C e D-SUV está o novíssimo KGM Torres nas vertentes térmica e eléctrica, sendo esta motorização designada como EVX.

Com 4,72 metros de comprimento e uma distância de 2,68 metros entre eixos, a versão alimentada a electrões equipa um propulsor de 152 kW (207 cv) e 339 Nm.

A bateria de 73,4 kWh oferece uma autonomia até 460 quilómetros, que se eleva aos 505 em ciclo urbano, sendo recarregável até 80% em 37 minutos a 120 kW em corrente contínua.

Proposto nos acabamentos K3 e K5, ambos distinguem-se pelas 12,3 polegadas de diagonal para o ecrã multimédia com navegação, e para o painel de instrumentos digital.

Ar condicionado automático bizona, faróis Full LED, cruise control adaptativo e jantes em liga leve de 18 polegadas compõe o equipamento de série logo na entrada de gama.

O K5 acrescenta o carregador sem fios para telemóvel, bancos em pele, com os dianteiros a serem aquecidos e ventilados), tecto de abrir e jantes em liga leve de 20 polegadas.

O Torres EVX, no nível K3, começa nos 45.900 euros para particulares mas, para o sector empresarial, é proposto por 32 mil euros (+ IVA).

A variante a gasolina comporta um motor turbo de 1.5 litros, com os 163 cv e 280 Nm passados às rodas dianteiras.

Disponível apenas no acabamento K4, a versão com caixa manual de seis velocidades arranca nos 37.500 euros, subindo aos 40 mil euros com a transmissão automática com o mesmo número de relações.

Crossover a preço competitivo…

A pick-up Musso, apenas na versão com cabine dupla e com os acabamentos K3 e K5, é outra aposta da KGM para os campos profissional e de lazer.

Equipa-a um bloco turbodiesel de 2.2 litros com 202 cv e 400 Nm, quando associado a uma caixa manual de seis velocidades, subindo para 441 Nm na transmissão automática com igual número de relações.

Comum a todas as versões é o sistema part-time 4WD, que conta ainda com um diferencial autoblocante para terrenos mais exigentes.

Apenas se conhecem os preços para empresas, com a versão K3 a custar 32.150 euros (+ IVA), e a K5 a começar nos 35.365 euros (+ IVA).

Segue-se o crossover KGM Tivoli com 4,23 metros de comprimento, proposto apenas no acabamento K3 com o bloco turbo de 1.5 litros a partir de 25.950 euros.

Se equipado com a transmissão manual de seis velocidades, oferece 135 cv e 280 Nm, elevando-se aos 163 cv e baixando aos 260 Nm com a caixa automática de seis relações

… com mais dois SUV

O Korando compete no segmento C-SUV com os seus 4,45 metros de comprimento e apenas com o nível de equipamento K3.

Equipado com os mesmo motor turbo a gasolina de 1.5 litros, debita 149 cv com a caixa manual de seis relações (30.450 euros) ou 163 cv com a transmissão automática de seis velocidades (32.350 euros).

A gama da KGM para o nosso país é concluída com o topo de gama Rexton de sete lugares que os 4,85 metros de comprimento permite.

Proposto a partir de 58.900 euros no único acabamento K3, é alimentado por um motor turbodiesel de 2.2 litros com 202 cv e 441 Nm, associado a uma caixa automática de oito velocidades.

