Há uma nova insígnia sul-coreana a chegar ao nosso país com distribuição pela Astara: chama-se KGM e a sua oferta será composta por cinco propostas.

Astara lança nova marca: KGM chega em Junho com quatro SUV

O anúncio foi feito na última semana durante a apresentação dos resultados financeiros do grupo automóvel.

A KG Mobility não é mais do que a renomeação da antiga Ssangyong, que já actuou no nosso mercado, depois de ter adquirido a maioria do seu capital.

A atravessar uma fase de grande expansão e crescimento, será em todos os segmentos SUV que a KGM tentará fazer a diferença face à concorrência.

O portefólio é composto pelos modelos Tivoli (B-SUV), Korando (C-SUV) e Rexton (D-SUV), a que se soma a pick-up Musso.

A estreia no nosso país, no entanto, far-se-á com o KGM Torres, um modelo posicionado entre os segmentos C e D-SUV.

Já disponível na versão com motor de combustão, somar-se-á em Junho a variante eléctrica EVX.

O SUV equipa um motor com uma potência de 150 kW (204 cv) e uma bateria de 73,4 kWh para uma autonomia até 500 quilómetros.



A Astara aponta para as 800 as unidades a vender em Portugal neste ano de lançamento da KGM.

Vendas em alta

O último ano foi o melhor de sempre em termos de vendas para a Astara, que está a celebrar o 25.º aniversário.

As perspectivas de crescimento do grupo são elevadas, apoiadas numa gama automóvel em acelerada modernização das seis insígnias que representa.

O volume consolidado de vendas atingiu 13.152 unidades em 2023, incluindo veículos novos e usados, esperando superar as 17 mil neste ano.

A Kia, que tem o maior volume de vendas na Astara Portugal, ultrapassou as 7.000 unidades, graças ai desempenho dos modelos Stonic, XCeed e Sportage.



O último ano também foi marcante para a Mitsubishi, com a reentrada em força no mercado europeu apoiada nos novos Colt e ASX.

A gama será enriquecida em breve com a nova geração do Mitsubishi Outlander PHEV.

A Isuzu continua a ter como principal a pick-up D-Max enquanto a chinesa Maxus oferece uma gama completa de viaturas eléctricas para o segmento profissional.

Também a Fuso teve em 2023 uma grande relevância, nas palavras da Astara, e ao reforçar a sua posição no segmento dos camiões ligeiros.

Em curso está ainda a preparação do lançamento da "eléctrica" eCanter fabricada no nosso país.

Já a Piaggio Comercial prossegue a sua aposta no Porter NP6, um comercial ligeiro configurável para as mais diversas necessidades profissionais.

A celebração das bodas de prata da Astara Portugal foi ainda assinalada com a renovação total e alargamento do seu espaço de escritórios em Lisboa.

