Assistente vocal 'Laura' da Skoda já tem ChatGPT

O assistente vocal Laura que equipa o infoentretenimento dos modelos da Skoda vai ser reforçado com o ChatGPT desenvolvido pelo parceiro Cerence, Inc.

A solução faz parte das novas gerações do Superb e do Kodiaq, assim como do Octavia recentemente renovado, e da gama Enyaq com a nova versão 4.0 do software.

A actualização expande as capacidades do Laura, permitindo-lhe responder a perguntas que abrangem vários tópicos.

Sempre que for utilizado como fonte, segundo as categorias já pré-definidas, o assistente vocal iniciará a resposta com a frase De acordo com o ChatGPT...

Se assim não acontecer, será automaticamente direccionado para o Chat Pro, que está interligado com aquela solução.

O controlo do utilizador sobre o assistente de voz permanece inalterado, com a funcionalidade a pode ser desactivada através das definições de privacidade do sistema de infoentretenimento do veículo.

