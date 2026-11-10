A Polestar levantou esta terça-feira o véu do Formula 2030 que define a estratégia com o mesmo nome da construtora.

Arrojo eléctrico: Formula 2030 dá pistas para novos Polestar 2 e Polestar 7

Mais do que uma manifestação estética, o protótipo eléctrico antecipa o estilo que irão definir os futuros Polestar 2 e Polestar 7 nos formatos berlina e SUV.

Primeiro estudo da insígnia sino-sueca sob a responsabilidade do director de design Philipp Römers, as soluções reveladas abrangem dimensões, assinaturas luminosas, configuração interna e materiais.

E, novidade total, é o regresso dos comandos físicos a bordo num "eléctrico" para o qual não foi avançado se alguma vez subirá à linha de montagem como modelo de série.

Espírito desportivo…

A distinguir o Formula 2030 estão os seus 4,68 metros de comprimento por 2,02 de largura mas com os seus 1,35 metros de altura a serem ainda mais baixos do que os 1,43 metros do recente Polestar 5.

O capô longo, as rodas nas extremidades, o habitáculo recuado e os largos guarda-lamas traseiros, num conjunto realçado pelas jantes de 22 polegadas, dão-lhe um visual próximo dos desportivos convencionais.

E mesmo se a sua altura é muito reduzida, o coupé comporta quatro ocupantes num ambiente tão espaçoso como explicam os 2,78 metros que separam os dois eixos.

A ausência do pilar B facilita o acesso a bordo através de quatro portas com abertura oposta, com o habitáculo a exibir um ambiente futurista que dificilmente será replicado num futuro Polestar de produção.

Desconhecem-se as capacidades do porta-bagagens mas sabido é que o frunk sob o capô pode acolher os capacetes e um extintor de incêndio, para além dos cabos de carregamento.

… em visual musculado

O visual musculado é marcado pelas ópticas Dual Blade, integradas num elemento aerodinâmico transversal, enquanto a dianteira "mergulhante" e o divisor acentuam a largura de toda a área frontal.

O pára-brisas envolvente retoma os mesmos princípios já presentes no primeiro Polestar 2, com um sensor LiDAR, destinado à condução autónoma, a manter-se oculto sob uma cobertura aerodinâmica.

Atrás é assinalada a "renúncia" à faixa luminosa contínua em favor da nova assinatura Single Blade, com a asa traseira, fixada por suportes centrais iluminados, e o difusor a completarem o conjunto.

As janelas laterais ligam-se visualmente às superfícies envidraçadas à frente e atrás, onde não passa despercebida a presença bem marcada dos pilares C.

Sabido é que os faróis farão partes do novo Polestar 2 enquanto os farolins Single Blade serão introduzidas em futuros ou renovados carros de produção; os restantes elementos mantêm-se exclusivos do protótipo.

Voltam os comandos físicos

Um rápido olhar à configuração do habitáculo destaca o regresso dos comandos físicos (e são logo oito!) sob o ecrã central de 12,2 polegadas para o infoentretenimento, para controlar as funções mais comuns.

Essa solução permitirá reduzir o número de operações que exigem o acesso aos menus do multimédia de maneira a contribuir para uma maior segurança durante a condução.

O infoentretenimento integra os serviços do Google e o assistente vocal Gemini, contrabalançado pela instrumentação num painel curvo HyperDIM de 20 polegadas fixado na coluna da direcção.

Habitáculo configurável

Os três modos de condução previstos – Normal, Performance e Autonomous – alteram não só os ajustes de condução mas também a disposição de certos elementos a bordo.

No modo Performance, o volante e o painel de instrumentos "chegam-se" ao condutor ao mesmo tempo que o ecrã central desce; em Autonomous, é adoptada uma configuração que deixa mais espaço ao condutor.

Infelizmente, como acontece na larga maioria dos protótipos, este Formula 2030 não avança dados sobre a motorização, potência e desempenho, capacidade da bateria e autonomia.

Texto: P.R.S.

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