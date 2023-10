Chama-se Hyper Punk e, como o próprio nome indica, é o protótipo eléctrico mais radical dos quatro que a Nissan irá levar ao salão automóvel de Tóquio.

Nissan Hyper Punk é um estúdio criativo para influenciadores digitais

Se as três primeiras criações tinham filosofias muito realistas, o mesmo já não acontece com este SUV ultra-futurista com uma personalidade muito própria.

A insígnia nipónica garante que o novo conceito dirige-se especialmente a influenciadores e artistas digitais apaixonados pelo estilo e inovação.

Neste delírio conceptual, atenta-se de imediato nas rodas de 23 polegadas, desenhadas como se fossem os botões da consola de um videojogo.

Refeito da surpresa, passeia-se o olhar pelas superfícies poligonais, com os tons da pintura prateada a mudarem segundo o ângulo de visão e da fonte de luz.

O visual arrojado mas muito aerodinâmico, contra um desenho mais minimalista, mostra o desejo da Nissan em surpreender com novas tecnologias e estilos.

Idealizado para a condução urbana e para o "todo-o-terreno", as ópticas e a assinatura luminosa atrás realçam as formas poligonais da carroçaria.

Abertas as portas, distinguem-se elementos no estilo origami para criar um espaço interior onde o digital e a arte se fundem.

As câmaras a bordo podem capturar o ambiente envolvente e, com a inteligência artificial (IA), convertê-lo em padrões gráficos ou em cenários de BD mangá.

As imagens são depois projectadas num ecrã com três telas dispostas em redor do condutor, para criar um espaço onde a realidade e o metaverso se fundem.

Neste "estúdio" criativo sobre rodas, o habitáculo permite a conectividade à internet e a ligação V2X aos dispositivos e equipamentos dos passageiros.

Os biossensores instalados no apoio de cabeça do banco do condutor detectam seu estado de espírito para logo seleccionarem a música e iluminação correctas.

Acima de tudo, o Hyper Punk da Nissan tem por objectivo a partilha da "energia" do veículo com os seus passageiros ou em eventos da sua própria comunidade.



A partir da próxima quarta-feira, os quatro protótipos Hyper passam a fazer parte do videojogo Fortnite, sob o lema Electrify the World, para desfrutar de todas as capacidades destes SUV muito especiais.

