Ar condicionado: 5 erros que não deve cometer no dia-a-dia

No Verão o ar condicionado é fundamental para garantir o conforto no habitáculo, mas também tem uma grande importância no campo da segurança. Num parque de estacionamento, ao sol, a temperatura no interior pode atingir os 60 graus e com essa temperatura até os telemóveis deixam de funcionar.

Segundo Ángel Suárez, engenheiro do Centro Técnico da SEAT em Martorel, afirma que as reacções de um condutor com uma temperatura de 35 graus são 20% mais lentas do que as de outro que conduza num ambiente a 25 graus. Os efeitos são semelhantes a guiar com uma taxa de alcoolemia de 0,5 g/litro de sangue.

Mas quem utiliza regularmente o ar condicionado comete vários erros que são importantes evitar:

1 – LIGAR O SISTEMA AO MÁXIMO QUANDO SE ENTRA NO VEÍCULO é o erro mais habitual e acaba por ser ineficaz como representa um aumento importante do consumo.

É melhor tentar libertar o habitáculo do ar quente para facilitar a refrigeração. Por isso, o melhor é abrir as portas e as janelas durante um par de minutos para garantir a circulação de ar antes de ligar o sistema de refrigeração.

2 – ACTIVAR O AR CONDICIONADO. Os sistemas automáticos são os mais eficazes. Em muitos casos são opcionais, mas valem a pena. Permite repartir o fluxo de ar fresco por todo o interior. Para isso deve ser ligado o comando de recirculação de ar.

Há alturas em que não faz sentido manter o sistema ligado. É o caso de zonas de sombra ou ao nascer e pôr do sol. A temperatura do habitáculo deve ser sempre a mesma e o exagero na utilização acaba por se reflectir nos consumos de combustível.

Por isso faz sentido tirar partido de equipamentos ou opções, como as cortinas de protecção, capazes de reduzir a incidência directa do sol.

4 – DIRIGIR O FLUXO DE AR PARA O CONDUTOR é outro erro muito frequente. É importante saber que uma orientação correcta dos difusores de ar permite criar um ambiente fresco, tanto mais que cria um ambiente homogéneo para todos quantos viajam no veículo.

Sentir um ambiente fresco é muitas vezes mais um caso de orientação dos fluxos de ar do que a sensação dessa temperatura. O melhor é dirigir o ar para o tejadilho para criar um efeito de "cortina" que garante a sensação de frescura de forma homogénea em todo o habitáculo.

5 – ESQUECER A MANUTENÇÃO também é uma situação muito normal. O ar condicionado pode dar a sensação de que está avariado, mas a maioria da vezes trata-se apenas de filtros sujos. É importante substituir os filtros ao fim de 15 mil quilómetros e, ao mesmo tempo, verificar a carga do gás que garante o ar fresco.