Estão oficialmente abertas as encomendas para o novíssimo Jeep Avenger 4xe, com a variante Upland e a série exclusiva The North Face Edition a serem fulcrais na nova linha do crossover.

Apto para a aventura: Jeep Avenger 4xe já tem preços

Criado para o moderno explorador, combina um estilo intemporal com a tracção integral para elevar duma forma radical as suas apetências para o "fora de estrada" em modo híbrido.

Central para o seu sucesso é o grupo motopropulsor de 48 volts, constituído por um bloco turbo de 1.2 litros com 136 cv e 230 Nm, e dois motores eléctricos de 21 kW (29 cv) localizados à frente e atrás.

Esta configuração, capaz de proporcionar a tracção integral, está associada a uma transmissão automática de dupla embraiagem com seis relações, permitindo ainda a circulação 100% eléctrica a baixa velocidade.

Ágil na estrada e na terra

Não é que seja feito para acelerar em total liberdade mas certo é que esta solução motriz permite uma velocidade máxima de 194 km/hora, com os zero aos 100 km/hora a fazerem-se em 9,5 segundos.

O trunfo está no desempenho off-road: os ângulos de ataque e de saída foram melhorados, e a distância ao solo foi elevada em 10 mm, permitindo-lhe passar a vau cursos de água até 400 mm de profundidade.

O Avenger 4xe pode suportar inclinações até 40% em terrenos difíceis, e manter até 20% de tracção quando o eixo dianteiro tem pouca ou nenhuma aderência.

Obviamente, o sistema híbrido varia segundo o modo de condução selecionado no Selec-Terrain: Auto, Sport (com função e-Boost nas rodas traseiras), Snow e Sand & Mud.

Resistência tecnológica

Mais robusto do que nunca, o Avenger 4xe ganha faróis de nevoeiro redesenhados na versão Upland, montados mais alto e mais para fora para reforçar a visibilidade na condução nocturna.

Reconfigurados foram os pára-choques com acabamento anti-riscos, com o dianteiro a ter um desenho de "roda exposta" para melhor ultrapassar os obstáculos em terrenos pedregosos.

O visual aventureiro desta linha é definida pelos detalhes em verde, contrastados pelo preto das jantes em liga leve de 17 polegadas, a que se somam faróis com reflectores LED e placas prateadas de protecção.

A bordo pode contar-se com um painel de instrumentos prateado de 10,25 polegadas com o logótipo 4xe, sendo os bancos forrados com materiais duráveis e laváveis como em qualquer "todo o terreno".

Para o infoentretenimento é proposto um ecrã de 10,25 polegadas enquanto nos apoios à condução dispõe do cruise control adaptativo, e do Hill Descent Control em declives acentuados.

Quanto à conectividade, dispõe da Telematic Box e dos Connected Services para o condutor controlar as funções do crossover através do telemóvel.

The North Face para explorar

O Jeep Avenger 4xe ganhou uma nova e exclusiva versão a partir da parceria formada com a The North Face.

Baptizado como The North Face Edition, o crossover junta o desejo pela aventura e pela exploração que ambas as insígnias partilham, numa colaboração que combina técnicas e materiais inovadores.

Serão 4.806 os exemplares desta série especial decorada em Summit Gold, num piscar de olhos à altura do pico do Mont Blanc que separa a França da Itália.

Um kit de boas-vindas, baptizado como The North Face Explore Pack, inclui tenda, saco de viagem e garrafa de água, todos adornados com os logótipos das duas marcas.

Já com as reservas abertas no nosso país, O Jeep Avenger 4xe Upland está disponível a partir de 34.250 euros, com a série exclusiva The North Face Edition a arrancar nos 40.250 euros.

