Apple pode lançar 'eléctrico' autónomo em 2024

Analistas da indústria automóvel afirmaram, desde o primeiro momento, que o advento da automobilidade eléctrica iria trazer novos actores ao mercado, como é exemplo a Tesla.

Um artigo avançado pela agência Reuters indica que a Apple poderá lançar, em 2024, o seu primeiro veículo eléctrico autónomo.

Nada que surpreenda os mais atentos ao trabalho desenvolvido pela multinacional americana: em 2014, iniciou o Projecto Titan para o desenvolvimento de uma viatura electrificada.

Diversos obstáculos técnicos, acompanhados pela saída de pessoas fundamentais para o avanço desse veículo, levaram à suspensão do projecto.

A Apple apostou antes no desenvolvimento de software e de tecnologias para a condução autónoma dirigidas à indústria automóvel.

Fontes próximas da empresa, que optaram pelo anonimato, explicaram à Reuters que uma nova concepção da bateria, mais barata, pode revolucionar o seu acondicionamento e a autonomia dos veículos eléctricos.

Aparentemente, esse design "monocelular" permite aumentar as células individuais da bateria, eliminando a necessidade de bolsas e módulos, com o consequente melhor aproveitamento do espaço ganho.

Além disso, a multinacional estará também a trabalhar numa bateria de fostato de ferro-lítio, com menos probabilidade de sobreaquecer, logo mais segura, o que permitirá às viaturas ganharem maior autonomia.

Claro que existem outros desafios a ultrapassar, como a montagem de uma cadeia de fornecimento fiável, e a procura de um parceiro para fabricar a viatura.

A Magna International é vista como o parceiro ideal, tendo em conta a sua experiência na produção de modelos como os Jaguar I-Pace, Toyota GR Supra e Mercedes Classe G.

E tem ainda a Tesla como exemplo das dificuldades que irá enfrentar, com a multinacional de Elon Musk a levar quase duas décadas para que modelos como o Model S ganhassem o interesse do mercado.

