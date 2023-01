App MyMazda alarga funcionalidades gratuitas

A aplicação MyMazda para telemóvel ganhou novas funcionalidades que facilitam o quotidiano dos condutores dos mais recentes modelos da marca.

Gratuita nas Apple AppStore e na Google Play Store, a app oferece um vasto conjunto de serviços para toda a gama mas com especial foco nos Mazda MX-30 totalmente eléctrico e no Mazda CX-60 híbrido plug-in.

Para os Mazda2, Mazda2 Hybrid, Mazda MX-5, Mazda CX-3 e Mazda6 disponibiliza o historial da manutenção, pesquisa de concessionários, plano de revisões anual, assistência em viagem e respectivos manuais de instruções.

Já as gamas Mazda3, Mazda CX-30 e Mazda CX-5, a que se juntará o novo Mazda CX-60 diesel num futuro próximo, é disponibilizado um conjunto adicional de soluções.

Através da MyMazda, o utilizador poderá verificar se a viatura está trancada e onde está estacionada, assim como a sua autonomia e até a pressão dos pneus. Conta ainda com um sistema de alarme que, caso seja accionado, envia um alerta ao proprietário.

Já para os Mazda MX-30 EV e CX-60 PHEV, é garantida uma gama alargada de funções inerentes à gestão e carregamento das baterias.

São enviadas notificações caso se tenha esquecido de ligar o cabo de carregamento, sem esquecer o controlo do processo através de um temporizador, a monitorização da sua evolução e um indicador de autonomia.

A aplicação dá ainda informações em tempo real sobre a localização e disponibilidade de pontos de carregamento, com tipos de ligações e horários de funcionamento.

Além disso, em segundos envia o destino directamente para o sistema de navegação das viaturas.

Outras funções, enquanto a bateria do veículo está a carregar, compreendem a configuração remota do ar condicionado e a climatização do habitáculo.

