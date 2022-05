Aposta na partilha de veículos: Stellantis compra Share Now à BMW e Mercedes

A Stellantis anunciou esta terça-feira a assinatura de um acordo para a aquisição da Share Now através da sua subsidiária Free2move.

Aquele negócio de car sharing foi criado originalmente em 2019, numa parceria conjunta entre a Mercedes e a BMW

O acordo proposto posiciona a Free2move como líder mundial em mobilidade, acrescentando 14 grandes cidades europeias e 10 mil veículos à sua actual frota de partilha constituída por 2.500 viaturas.

A operação é, para o conglomerado automóvel, um passo estratégico no plano Dare Forward 2030, para reforçar o crescimento do seu serviço de mobilidade.

Embora não tenham sido avançados valores para o negócio, o diário italiano La Reppublica avança com uma avaliação em redor dos 100 milhões de euros.

Apesar de ser o maior negócio de partilha automóvel na Europa, a Share Now tem tido dificuldades na sua rentabilidade.

Nada que "assuste" a Stellantis, já que esta aquisição faz parte dos seus planos aumentar para 700 milhões de euros a receita líquida do negócio de partilha de carros em 2025.

E, no final da década, o grupo automóvel espera que o seu negócio de car sharing a nível mundial chegue aos 2,8 mil milhões de euros.

"Estamos agora mais perto de alcançar o nosso objectivo de expandir a presença mundial da Free2move para 15 milhões de utilizadores activos até 2030", explicou Brigitte Courtehoux, directora executiva da empresa.

Do lado da Mercedes e da BMW, ambas as construtoras vão concentrar-se no desenvolvimento das suas aplicações Free Now e Charge Now.

