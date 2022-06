Aposta híbrida: novo Mitsubishi ASX chega em 2023

Em Janeiro, a Mitsubishi pôs fim aos rumores e anunciou o lançamento, para a Primavera de 2023, da segunda geração do ASX.

Uma primeira imagem partilhada pela marca japonesa mostrava um crossover com uma silhueta decalcada do Renault Captur

Nada de surpreendente já que o modelo partilha a mesma plataforma CMF-B em que é construída a proposta francesa.

Se à frente o crossover terá visual específico à frente, a imagem da traseira revelada esta terça-feira, mostra uma estética mais trabalhada.

Certo é que, se as formas do novo Mitsubishi ASX só serão reveladas a 22 de Setembro, conhecidos são já os sistemas motrizes que irão alimentá-lo.

Híbrido ou térmico?

Como explica a insígnia nipónica, as motorizações que equipam esta segunda geração foram desenvolvidas especificamente para o mercado europeu.

A principal novidade está mesmo nas opções híbrida plug-in e 100% híbrida que a gama comportará.

A entrada na gama faz-se com um bloco turbo a gasolina, de 1.0 litros e três cilindros, com injecção multiponto.

Baptizado 1.0 L MPI-T, os seus 91cv são passados às rodas dianteiras através de uma caixa manual de seis relações, com as emissões de dióxido de carbono a situarem-se entre 132 e 136g/km.

Apenas disponível com caixa manual de seis velocidades, esta motorização oferece uma potência máxima de 140 cv e emissões de CO2 de 130 a 134 g/km.



Um degrau mais acima está o motor turbo com injecção direta 1.3 L DI-T de quatro cilindros. Com a transmissão automática 7DCT de sete velocidades com dupla embraiagem, o 1.3 terá uma potência de 158 cv.

As emissões de dióxido de carbono situam entre as 130 e 134 g/km na primeira proposta, e entre 131 e 137 g/km na segunda opção.

A eletrificação do modelo assume-se com um grupo motopropulsor totalmente híbrido. Nele estão conjugados um bloco a gasolina de 1.6 litros com dois propulsores eléctricos, apoiados numa bateria de 1,3 kWh.

A potência máxima atinge os 145 cv, enquanto as emissões poluentes se situam entre 107 e 113 g/km.



O topo de gama será a versão híbrida plug-in que alia o mesmo bloco a gasolina de 1.6 litros com dois motores elétricos.

O conjunto debita 160 cv de potência, passados ao solo através de uma caixa automática 7DCT de sete velocidades, e 30 a 31 g/km de emissões CO2.

A marca não revela a autonomia da bateria de 10,5 kWh mas, sendo o modelo construído sobre a mesma plataforma CMF-B do Renault Captur, deverá poder circular mais de 50 quilómetros em modo eléctrico.

A nova geração do Mitsubishi ASX será revelada a 22 de setembro mas as primeiras unidades só chegarão aos concessionários na próxima Primavera.

A montagem será feita na fábrica de Valladolid do grupo Renault, onde também é montado o Captur.

