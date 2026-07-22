Aposta eléctrica: Range Rover GT reinventa Grand Tourer à inglesa

A novidade terá apanhado de surpresa os mais atentos, quanto mais os distraídos: o novo Range Rover GT rompe com os pergaminhos SUV da insígnia britânica ao apresentar-se num visual coupé que fará virar muitas cabeças à sua passagem.

Apresentado como o modelo mais próximo dum carro tradicional que a construtora já projectou, este 100% eléctrico assume-se como uma estradista de eleição nas viagens de longo curso mas com uma versatilidade que não se limita ao asfalto.

Será também ele a estrear a nova plataforma electrificada EMA, ficando para mais tarde a possibilidade da gama ser alargada com soluções motrizes totalmente híbridas.

"O Range Rover GT oferece a elegância e o requinte dum Gran Tourer, com proporções impecáveis e desempenho excepcional em longas viagens, e com capacidades incomparáveis a um GT convencional", explica o director geral Martin Limert.

Pena é a potência motriz e a capacidade da bateria, assim como a respectiva autonomia e velocidade de carregamento ainda não terem sido revelados, mesmo se os protótipos estejam já a concluir os testes globais finais antes da estreia oficial.

Minimalismo a bordo

A camuflagem dourada que cobre o Range Rover GT realça apenas o perfil coupé, mesmo se se percebam ópticas muito afiladas sobre uma dianteira e uma traseira robustas, separadas por uma generosa distância entre os dois eixos.

Mais explícito é o arranjo do habitáculo, com o tabliê a suportar, de forma separada, o painel de instrumentos e o ecrã para o infoentretenimento num ambiente minimalista marcado pela ausência de botões físicos, para além dos que estão no volante.

Os materiais e acabamentos assumem a postura premium por que a marca é reconhecida, tendo como ponto fulcral o largo espaço a bordo, principalmente para quem viaja nos bancos traseiros.

Ainda não há data para a estreia para esta nova proposta eléctrica mas prometido está a sua estreia antes que este 2026 termine.

Texto: P.R.S.

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