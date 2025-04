A oferta automóvel eléctrica chinesa está cada vez mais robusta no nosso país, à semelhança do que está a passar-se no resto da Europa.

Apontado ao 'premium': pré-reservas do Voyah Courage já estão abertas

Agora é a vez do Voyah Courage, uma proposta apontada ao segmento premium com um vasto equipamento de série.

Este SUV de médio porte complementa a gama da insígnia do grupo Dongfeng Motor, que já inclui o monovolume Dream e o grande SUV Free.

As pré-reservas já estão abertas mas limitadas apenas a 25 exemplares, tendo como preço de partida de 47.900 euros para a versão RWD Exclusive que dá entrada à gama.

Linhas ao gosto europeu

É mais um modelo com genes chineses apontado ao segmento D: concebido ao gosto europeu, o Voyah Courage assume linhas clássicas, como se percebe na frente Galaxy-Style com a grelha iluminada.

Visto de perfil, destaca-se a linha descendente do tejadilho, mas sem dar ao SUV um visual coupé, com o conjunto a ser realçado de lado por jantes de 20 polegadas em liga leve.

A traseira definida por um generoso difusor assume em cima a característica assinatura luminosa OLED, a envolver os farolins e a linha horizontal da porta da bagageira.

Estas soluções estéticas não escondem as dimensões destacadas do modelo, com os seus 4,73 metros de comprimento por 1,90 de largura e 1,65 de altura.

Minimalismo a bordo

Os 2,90 metros que separam ambos os eixos asseguram espaço mais do suficiente para os cinco ocupantes, num interior realçado apenas pelo ecrã multimédia OLED de 15,05 polegadas.

"Escondido" pelo volante multifunções está um pequeno visor de seis polegadas para a instrumentação, a assumir a concepção minimalista do habitáculo muito luminoso graças ao teto de abrir panorâmico.

Os bancos ergonómicos, forrados a pele sintética premium e com regulação eléctrica, dispõem de aquecimento, refrigeração e massagem, a que se soma o ar condicionado por bomba de calor.

O campo tecnológico é reforçado pelo visor head-up, câmaras a 360 graus e base de carregamento sem fios para telemóveis, a que se somam os indispensáveis (e obrigatórios) assistentes à condução.

Potências até 435 cv

Suportado por uma plataforma com arquitetura eléctrica de 400 volts, o Voyah Courage é proposto por duas soluções motrizes mas sempre associadas à mesma bateria LFP de 80 kWh.

A versão Exclusive, equipada com um propulsor de 215 kW (292 cv) e 429 Nm, promete uma autonomia até 476 quilómetros graças a um consumo combinado de 18,9 kW/100 km.

O carregamento de dez a 80% do acumulador num posto de 145 kW em corrente contínua é cumprido em cerca de 35 minutos.

Com uma postura bem mais desportiva está a variante Luxury equipada com suspensão pneumática adaptativa, com os dois motores eléctricos a passarem 320 kW (435 cv) e 620 Nm às quatro rodas.

Com uma autonomia a rondar os 440 quilómetros, esta proposta cumpre a "corrida" dos zero aos 100 km/hora em 4,9 segundos, com a velocidade máxima a estar tabelada eletronicamente nos 200 km/hora.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?