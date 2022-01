Apontada à Lua: Lamborghini lança chave espacial

Chama-se Space Key e é a mais recente "inovação" tecnológica da Lamborghini para os seus super desportivos. A bem dizer, não se trata de uma verdadeira chave para pôr os motores dos seus super desportivos a trabalharem.

A peça, criada num material composto em fibra de carbono avançado, foi desenvolvida em colaboração com um artista cujo nome a marca mantém em segredo.

Limitado a cinco exemplares, o material foi enviado para a Estação Espacial Internacional há dois anos como parte de um projecto de investigação conjunto.

Regressado à Terra após a conclusão dos testes, a Lamborghini pegou naquele "lixo espacial" e transformou-o em cinco Space Keys.

A chave cósmica é também uma porta de entrada para o mundo artístico NFT, vulgo token não fungível, que representa algo único.

Cada uma das cinco Space Keys está vinculada a uma obra de arte exclusiva e puramente digital do mesmo artista que a criou, através de um código QR.

Os objectos serão leiloados em breve, sem a insígnia italiana esclarecer: "mais detalhes serão partilhados nos próximos dias ou semanas".

Fica ainda a promessa de que o nome do artista será revelado no mesmo dia em que for indicada a leiloeira, assim como a data, a hora e o registo para aceder ao leilão.

