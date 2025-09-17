Há um novo super desportivo para libertar as emoções mais contidas ao volante: o novíssimo Apollo Evo promete 800 cv e 765 Nm a partir dum V12 atmosférico de 6.3 litros derivado dum bloco original da Ferrari.

Apollo Evo faz dos 'track days' uma aventura emocionante

Estes números passados às rodas traseiras através duma transmissão sequencial de seis relações são diabólicos: 335 km/hora de velocidade de ponta, e uma aceleração de 2,7 segundos dos zero aos 100 km/hora.

A este poder não são alheios os 1.300 quilos do bólide pelo "abuso" da fibra de carbono na sua estrutura, a começar pelo monocasco, que é agora 15% mais rígido e 10% mais leve do que o usado no Apollo Intensa Emozione em que se inspira

Revelado há quatro anos ainda como protótipo, o projecto chega à fase de produção numa série limitada a uma dezena de exemplares… que apenas podem ser conduzidos em pista nos track days!

Quanto à estética, este Apollo Evo assume-se como uma escultura sobre rodas com os muito elementos aerodinâmicos a gerarem o máximo de força descendente, com as portas de abertura vertical a rematarem o impacto visual.

A concepção do habitáculo realça um ambiente minimalista próprio dum carro de corrida, composto por materiais e acabamentos sofisticados.

O preço final do Apollo Evo é ainda uma incógnita mas os mais de 2 milhões de euros a que foi vendido cada exemplar do anterior Apollo Intensa Emozione, dá uma "vaga" estimativa do que poderá custar antes das devidas personalizações.

