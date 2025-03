Apoio estatal reforçado para compra de ''eléctricos''

Para quem ainda está a pensar comprar um "eléctrico" as notícias não são nada más: o Governo definiu um "pacote" de 13,5 milhões de euros para o Fundo Ambiental apoiar a sua aquisição.

O "cheque" individual é de 4.000 euros por particular para a compra de carros até 38.500 euros, já com IVA e despesas associadas, ou para viaturas até 55 mil euros com mais de cinco lugares.

Única condição é a necessidade de dar à troca para abate uma viatura com motor de combustão interna com mais de dez anos.

Esteja atento que as candidaturas deverão abrir antes de Março acabar, estendendo-se até 30 de Novembro se a dotação financeira não esgotar até àquela data.

Mantido pelo Estado é igualmente o apoio financeiro para a instalação de carregadores eléctricos em condomínios.

O Fundo Ambiental continuará a financiar 80% do valor dos carregadores, até 800 euros por equipamento, cobrindo também 80% dos custos de instalação, limitado a 1.000 euros por lugar de estacionamento.

A medida, no entanto, está sujeita a um limite de um carregador por condómino e até dez carregadores por condomínio.

