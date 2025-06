Aperitivo eléctrico: Volvo EX60 já se mostra

Ao mesmo tempo que celebra a venda recorde de mais de 2,7 milhões de unidades do XC60 desde o lançamento em 2008, suplantando os números do Volvo 240, a construtora sueca anuncia o "eléctrico" EX60 para o início do próximo ano.

A notícia foi confirmada esta terça-feira nas redes sociais com uma fotografia do farolim esquerdo do futuro SUV com a designação do futuro SUV logo abaixo.

Infelizmente, a Volvo ainda não confirmou nenhum dado técnico mas, como "gémeo" do actual XC60, poder-se-á esperar um carro com cerca de 4,70 metros de comprimento por 1,90 de largura e 1,65 de altura, com a distância entre eixos a poder chegar aos 2,90 metros.

Como o ES90, o SUV terá como base a plataforma modular SPA2 com uma arquitectura eléctrica de 800 volts, e suportada pela tecnologia Superset desenvolvida pela construtora sueca para assumir um conjunto único de módulos de hardware e software.

Esta evolução permitir-lhe-á ostentar carregamentos a 350 kW DC, o suficiente para recuperar cerca de 300 quilómetros em apenas dez minutos se vier a beneficiar da bateria de 106 kWh que equipa a berlina para uma autonomia de 700 quilómetros.

Já sabido é que o EX60 irá equipar o primeiro cinto de segurança multi-adaptativo do mundo, capaz de ajustar-se em tempo real às características físicas de cada ocupante e às condições específicas de cada acidente.

