Já é oficial. Mick Schumacher, filho do heptacampeão do mundo Michael Schumacher, vai pilotar na Fórmula 1 já na próxima temporada. O actual líder do campeonato de Fórmula 2 vai correr com as cores da Haas e terá um apoio firme da Ferrari.

O anúncio foi feito antes do final da temporada de Fórmula 2, que Mick lidera e que vai tentar ganhar no Bahrain. Independentemente do desfecho da época, Mick vê assim garantido o seu lugar no escalão máximo no próximo ano.

A Haas já tinha anunciado que nem Romain Grosjean nem Kevin Magnussen iam continuar nas fileiras da equipa na próxima temporada. Agora, e já depois de confirmada a contratação do russo Nikita Mazepin, sabemos que Schumacher foi o piloto escolhido.

Apelido Schumacher regressa à Fórmula 1 nove anos depois

Com apenas 21 anos, o jovem piloto alemão da Academia Ferrari chega à Fórmula 1 mais cedo que o seu pai, que correu o seu primeiro Grande Prémio - com a Benetton - com 22 anos.

Baby @SchumacherMick first got behind the wheel with his father Michael at just one year old #F1 #RoadToF1 pic.twitter.com/2RYP9aQ061 — Formula 1 (@F1) December 2, 2020

The Schumacher name is back in F1 ??#HaasF1 pic.twitter.com/nOX6Mo6qGv — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 2, 2020