Apaixonado pelo Mercedes-AMG GT 63 S E Performance Coupé? Preço não é para todos!

É belo e muito, muito potente mas o preço nosso país quase o torna exclusivo dos adeptos de automóveis de sonho com uma conta bancária muito bem recheada.

Nem um mês passou sobre a estreia mundial em Xangai, a antecipar o Grande Prémio da China em Fórmula , e o novo Mercedes-AMG GT 63 S E Performance Coupé já pode ser adquirido.

A receita mantém-se a mesma do fabuloso descapotável AMG SL : um V8 biturbo de 4.0 litros com 612 cv e 850 Nm, apoiado por um motor eléctrico de 150 kW (204 cv) e 320 Nm.

Montado no eixo traseiro, este propulsor possui diferencial mecânico de deslizamento limitado e uma transmissão própria de duas relações.

A potência e binário combinados batem nos 816 cv e 1.420 Nm, passados às quatro rodas com o sistema 4Matic+ através de uma transmissão automática de nove relações.

Sendo um híbrido plug-in muito especial, a bateria de 6,1 kWh dá-lhe uma autonomia totalmente eléctrica até aos 13 quilómetros mas a sua função principal é mesmo reforçar o desempenho deste GT.

A velocidade de ponta atinge os 320 km/hora mas são os 2,8 segundos que demora a cumprir os zero aos 100 km/hora que entusiasmam qualquer fã da velocidade.

De série, o equipamento tecnológico inclui a suspensão AMG Active Ride Control com controlo semi-activo de estabilidade da carroçaria, eixo traseiro direccional e travões compósitos cerâmicos AMG.

As jantes em liga leve de série são de 20 polegadas para serem "calçadas" com pneus 295/35 à frente e 305/35 atrás, sendo opcionais as rodas forjadas de 21 polegadas.

Quatro níveis de travagem regenerativa "ajudam" a manter a capacidade do acumulador, com a potência máxima de regeneração a chegar aos 100 kW.

Os modos Electric, Battery Hold, Comfort, Slippery, Sport, Sport+, Race e Individual alteram o comportamento da direcção, tracção integral, sensibilidade do pedal do acelerador, som do escape e dureza da suspensão.

Há ainda uma vasta gama de personalizações a partir do programa Manufaktur da Mercedes-Benz, que vai desde a pintura exterior exclusiva até uma vasta gama de acessórios de interior.

O Mercedes-AMG GT 63 S E Performance Coupé já abriu as reservas para o nosso país com um preço de partida de 248.650 euros.

