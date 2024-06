Apaixonado pela velocidade? Em Julho terá mais 25 radares para controlar os excessos

São cada vez mais os radares instalados nas estradas nacionais: o Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO) vai ganhar 25 novos dispositivos a partir de 6 de Julho

A Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária explica que 14 serão para controlar a velocidade instantânea, e 11 a velocidade média dos veículos.

Os 25 novos Locais de Controlo de Velocidade (LCV) juntam-se aos 98 já em acção, de acordo com o comunicado avançado esta terça-feira pela ANSR.

Os radares serão instalados no I.C. 2 (Oliveira de Azeméis), A29 (Santa Maria da Feira e Vila Nova de Gaia), I.C. 1 (Santana da Serra, Poceirão e Marateca), I.P. 3 (Coimbra), E.N. 18 (Évora), E.N. 125 (Albufeira), E.N. 6-7 (Carcavelos e Parede), I.C. 17 (Loures) e A43 (Campanhã).

A instituição justifica a instalação dos dispositivos por, nos últimos cinco anos, 115 pessoas terem perdido a vida naqueles locais, a uma média anual de 23 vítimas mortais.

A título de exemplo indica que os 37 radares que começaram a funcionar em Setembro de 2023, nos locais onde foram instalados foram registadas três mortos, um valor que a ANSR diz ser "substancialmente inferior" à média dos últimos cinco anos.

No total do sistema SINCRO, a funcionar há oito anos, verificou-se uma "redução significativa" da sinistralidade nos locais onde foram instalados os radares.

Registaram-se menos 36% de acidentes com vítimas, menos 74% de vítimas mortais, menos 44% de feridos graves e menos 36% de feridos leves.

A ANSR recorda ainda que, nos locais onde foram instalados os novos radares registou-se, face às medições efectuadas antes da sua instalação, "uma redução média muito expressiva (cerca de 90%) no número de veículos em excesso de velocidade".

As maiores reduções verificaram-se nos troços abrangidos pelos radares localizados na E.N. 101 em Guimarães, na E.N. 206 em Fafe, no I.C. 2 em Coimbra, no I.P. 7 (Eixo Norte-Sul) em Lisboa, e no I.C. 17 (CRIL) em Odivelas.

A instalação destes radares também permitiu aumentar o número de veículos fiscalizados: o SINCRO fiscalizou 92.402.878 veículos nos primeiros cinco meses deste ano, 1,8 vezes mais do que os 51.461.809 fiscalizados em igual período do ano passado.

