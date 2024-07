Apache da Renault ''lê'' estradas para reduzir ruído a bordo

Com o advento dos "eléctricos, muitos acreditam que a poluição sonora gerada pelos automóveis está em vias de ser resolvida.

Ora, sabendo-se que 80% do ruído é gerado pelo contacto dos pneus com a estrada, quanto mais degradada ela, mais alto é o som a bordo do veículo, assim como no exterior.

É com esta observação que Thomas Antoine, responsável pela divisão das tecnologias de ruído e vibrações do grupo Renault, explica a oportunidade e o sentido do programa Apache.

Em causa está o mapeamento do estado das estradas, com a indicação dos locais onde uma reparação seria benéfica, quer em termos de poluição sonora mas também na economia e na saúde pública.

Nesse sentido, foi contactado o observatório que analisa o ruído na região de Paris, que procurava precisamente obter mais informações sobre o estado acústico das estradas.

A Bruitparif deu todos os dados necessários ao projecto, e facilitou um programa de testes na área de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Face ao sucesso o programa foi agora alargado a toda a Île de France, com cerca de 30 veículos equipados com a caixa Apache a recolherem dados nas estradas da região.

O programa é uma inovação patenteada pelo grupo Renault e galardoada com o Golden Decibel do National Noise Council.

Curioso é que este prémio não é atribuído a um fabricante de automóveis desde o... Vel Satis da Renault em 2001!

Thomas Antoine, apoiado por Fadila Hrird, mestrada em geoinformática aplicada aos estudos urbanos, explicam como funciona esta tecnologia, e descrevem os muitos benefícios esperados para o sector.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?